時力提案刪除外役監縮刑優惠 提高白領犯罪者遴選門檻

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，外役監是很好的制度，但是在台灣被濫用，導致人民不信任司法，為了重建國人對外役監制度的信任，時代力量黨團主張比照一般監獄，不應該有差別待遇，因此提案刪除現行特別優惠外役監受刑人的縮刑制度。

時代力量立法院黨團上午舉行記者會，邱顯智表示，近年來大家對外役監制度產生很多質疑，立法院舉行臨時會納入議程，希望可以回應社會輿論的壓力，然而包括行政院與許多立委的提案在內，大多都只是增加消極資格，根本沒有切中問題的核心。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，社會大眾對外役監制度的質疑，主要都是不能接受某些受刑人進入外役監，例如曾犯重大犯罪者，但是一味地排除重大犯罪的結果，導致越來越多「最安全」的白領犯罪者進入外役監，例如貪汙、金融及詐欺犯。

王婉諭說，外役監已經變成有權有勢者，可以利用特權規避懲罰的地方，現在的遴選程序有流於形式、易受干預、欠缺監督的問題，這才是人民不信任矯正機關能夠做出顧及社會安全、客觀公正的遴選決定的真正原因。

王婉諭主張，心理專業、社工人員應該要參與遴選審查，透過專業的風險評估把關社會安全，而為了挽救外役監的社會信任，法務部也應該強化對遴選程序的監督，建立一個外部、獨立、事前的監督機制，而不是讓有錢有權者可以干預遴選決定。

時代力量黨團副總召陳椒華說，為了挽救社會對外役監制度的信任，提高白領犯罪受刑人的遴選門檻，已經是勢在必行，時代力量黨團提案，針對有權有勢的白領犯罪者，例如貪汙犯、重大經濟犯罪者等，應該提高遴選門檻，除非犯罪所得有被追回，否則就不應該容許進入外役監。

陳椒華認為，環境犯罪者進入外役監的門檻也必須要提高，有鑑於很多環境犯罪跟賄賂、貪汙等嚴重不法行為糾纏不清，背後往往都是一個又一個政商關係複雜，有權有勢到能夠規避法規、查緝的工廠和大老闆。

陳椒華說明，對於這種既不願意繳回犯罪所得，也不願意清除污染的違法大老闆，時代力量黨團針對環境犯罪者增訂規範，除非犯罪所得有被追回，或者至少負責任將汙染回復原狀，否則就不應該容許進入外役監。

邱顯智指出，根據現行外役監條例規定，受刑人經過遴選至外役監，可以依照累進處遇的等級縮短刑期，每1個月最高可以縮短刑期16天，相當於做1天算2天，大幅度縮減刑度，嚴重影響國人對於整體矯正制度的信任。

邱顯智認為，人民的不滿其來有自，外役監的特別縮刑制度本身，確實偏離社會上許多人對於刑法應報功能的期待，而高度的縮刑優惠，加上流於形式、易受干預、欠缺監督的遴選過程，反而讓權貴想盡辦法進入外役監，大幅度縮短刑度，早早假釋出獄。