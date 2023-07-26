快訊

杜蘇芮挾豪雨！花蓮3鄉鎮「雨量超標」 下午停班停課

獨／AI 爆單！台積電急蓋封裝廠 官員：不排除要找下個擴廠點

台灣人旅日消費384億奪冠！數據分析「住宿費」一特點領先全球

時力提案刪除外役監縮刑優惠 提高白領犯罪者遴選門檻

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午舉行「杜絕外役監遭濫用，時力改革三大主張」記者會。記者林銘翰／攝影
時代力量立法院黨團上午舉行「杜絕外役監遭濫用，時力改革三大主張」記者會。記者林銘翰／攝影

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，外役監是很好的制度，但是在台灣被濫用，導致人民不信任司法，為了重建國人對外役監制度的信任，時代力量黨團主張比照一般監獄，不應該有差別待遇，因此提案刪除現行特別優惠外役監受刑人的縮刑制度。

時代力量立法院黨團上午舉行記者會，邱顯智表示，近年來大家對外役監制度產生很多質疑，立法院舉行臨時會納入議程，希望可以回應社會輿論的壓力，然而包括行政院與許多立委的提案在內，大多都只是增加消極資格，根本沒有切中問題的核心。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，社會大眾對外役監制度的質疑，主要都是不能接受某些受刑人進入外役監，例如曾犯重大犯罪者，但是一味地排除重大犯罪的結果，導致越來越多「最安全」的白領犯罪者進入外役監，例如貪汙、金融及詐欺犯。

王婉諭說，外役監已經變成有權有勢者，可以利用特權規避懲罰的地方，現在的遴選程序有流於形式、易受干預、欠缺監督的問題，這才是人民不信任矯正機關能夠做出顧及社會安全、客觀公正的遴選決定的真正原因。

王婉諭主張，心理專業、社工人員應該要參與遴選審查，透過專業的風險評估把關社會安全，而為了挽救外役監的社會信任，法務部也應該強化對遴選程序的監督，建立一個外部、獨立、事前的監督機制，而不是讓有錢有權者可以干預遴選決定。

時代力量黨團副總召陳椒華說，為了挽救社會對外役監制度的信任，提高白領犯罪受刑人的遴選門檻，已經是勢在必行，時代力量黨團提案，針對有權有勢的白領犯罪者，例如貪汙犯、重大經濟犯罪者等，應該提高遴選門檻，除非犯罪所得有被追回，否則就不應該容許進入外役監。

陳椒華認為，環境犯罪者進入外役監的門檻也必須要提高，有鑑於很多環境犯罪跟賄賂、貪汙等嚴重不法行為糾纏不清，背後往往都是一個又一個政商關係複雜，有權有勢到能夠規避法規、查緝的工廠和大老闆。

陳椒華說明，對於這種既不願意繳回犯罪所得，也不願意清除污染的違法大老闆，時代力量黨團針對環境犯罪者增訂規範，除非犯罪所得有被追回，或者至少負責任將汙染回復原狀，否則就不應該容許進入外役監。

邱顯智指出，根據現行外役監條例規定，受刑人經過遴選至外役監，可以依照累進處遇的等級縮短刑期，每1個月最高可以縮短刑期16天，相當於做1天算2天，大幅度縮減刑度，嚴重影響國人對於整體矯正制度的信任。

邱顯智認為，人民的不滿其來有自，外役監的特別縮刑制度本身，確實偏離社會上許多人對於刑法應報功能的期待，而高度的縮刑優惠，加上流於形式、易受干預、欠缺監督的遴選過程，反而讓權貴想盡辦法進入外役監，大幅度縮短刑度，早早假釋出獄。

外役監 時代力量 受刑人

延伸閱讀

環保署之狼曝光！陳椒華控張子敬吃案 環保署緊急3說明

環署督察總隊長被控性騷慣犯 立委：未懲處還內定升官

板橋幼兒園師提告洩漏個資 王婉諭：所有責難到我為止

13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵！警事後稱「沒想到」 王婉諭怒斥

相關新聞

美眾院通過台灣國際團結法　綠委：前所未見的決議

美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。立法院外交國防委員會委員趙天麟...

時力提案刪除外役監縮刑優惠 提高白領犯罪者遴選門檻

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，外役監是很好的制度，但是在台灣被濫用，導致人民不信任司法，為了重建國人對外役監制度的...

歐洲議會組團訪台 蔡英文、賴清德下午接見

歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團訪台，展開為期3天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達...

再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。林右昌的...

賴柯侯民調藏貓膩？3招壓制柯文哲 侯友宜能有起色嗎

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰曾說過，幫侯第一步是要提高民調，卻也多次爆料坊間民調問題大，更幾度點名民調公司失準。被譏諷為「侯老三」的侯友宜，民調能否逆勢反轉，攸關國民黨整體選情。不過，民調藏有「貓膩」不是新鮮事，調查技術、加權數字，都能造成蝴蝶效應，攪動選戰氛圍；國民黨全代會雖然表現大團結，但鴻海董事長郭台銘是否參選，牽動侯選情，成為關鍵變數。...

立院通過台美貿易倡議首批協定 政院：努力後續談判

立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定。行政院長陳建仁表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦