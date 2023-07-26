快訊

MLB／張育成化身「得點圈之鬼」連4場打點 紅襪勝王者勇士

被爆熱戀餐廳老闆 郭雪芙火大怒喊：我會自己找男友！

三星發表會今晚直播看這！Galaxy Z Fold5等7產品搶先看 摺疊機被讚「比它進步」

歐洲議會組團訪台 蔡英文、賴清德下午接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團訪台，展開為期3天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統與副總統賴清德將於今天下午於總統府內分別接見訪問團。

林聿禪表示，此行為白艾特第二度訪台，訪團成員尚包括歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）、友台小組主席凱勒（Michael GAHLER）、畢楚瓦（Tonino PICULA）議員、外委會安全暨防禦小組主席蘿瓦素（Nathalie LOISEAU）、塔欽斯基（Dominik TARCZYŃSKI）議員、戴隆棣（Jakop G. DALUNDE）議員、潔卡蒂（Susanna CECCARDI）議員等，共8位跨黨團歐洲議會議員及歐洲議會秘書總處官員與相關黨團政策顧問共15人。

林聿禪表示，這也是繼6月底，歐洲議會跨黨派友我議員訪台團來訪後，短時間內再度有歐洲議會訪團來台訪問。尤其是歐洲議會已連續三年籌組正式代表團來台，以實際行動支持台灣，展現對台灣的高度重視。

林聿禪表示，近兩年來，歐洲議會通過逾20個友台議案，也以實際行動支持台灣有意義地參與國際組織，期盼透過此行，進一步深化台灣與歐盟及歐洲國家間的互動交流，讓雙方的合作鏈結更加緊密堅實，為印太區域和平穩定共同努力。

議員 總統府發言人 蔡英文

延伸閱讀

漢光演習第三天 蔡英文總統確診仍視察桃煉廠演練

酸蔡總統確診不想勘災遭罵翻 楊植斗道歉「祝她早日康復」

賴清德台中秘密餐會提阿扁參選經驗 政壇解讀要防「藍白合」

民眾黨議員批賴清德 遭綠諷「柯文哲想拿賴清德墊高自己」

相關新聞

立院通過台美貿易倡議首批協定 政院：努力後續談判

立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定。行政院長陳建仁表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內...

歐洲議會組團訪台 蔡英文、賴清德下午接見

歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團訪台，展開為期3天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達...

再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。林右昌的...

賴柯侯民調藏貓膩？3招壓制柯文哲 侯友宜能有起色嗎

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰曾說過，幫侯第一步是要提高民調，卻也多次爆料坊間民調問題大，更幾度點名民調公司失準。被譏諷為「侯老三」的侯友宜，民調能否逆勢反轉，攸關國民黨整體選情。不過，民調藏有「貓膩」不是新鮮事，調查技術、加權數字，都能造成蝴蝶效應，攪動選戰氛圍；國民黨全代會雖然表現大團結，但鴻海董事長郭台銘是否參選，牽動侯選情，成為關鍵變數。...

台美貿易首批協定二讀 國民黨團提附帶決議談判透明化

立法院臨時會今二讀通過台美21世紀貿易倡議首批協定，國民黨立法院黨團提出附帶決議，要求未來台美貿易協定談判，必須設立專區...

「蔡規賴隨」難滅「白宮說」的火 學者：賴清德不等於蔡英文

民進黨總統參選人賴清德本月10日與宜蘭鄉親座談時的「走進白宮」說，英媒「金融時報」19日報導相關言論引發美國疑慮，連日來府、院、黨全力滅火，指美國未曾向府及外交部表達過類似關切，賴清德近日更在多個不同場合強調將遵循蔡英文總統的「4個堅持」及他日前投書「華爾街日報」提出的「4大支柱」，維護台海和平現狀，並願在對等、尊嚴、不設前提下，與北京展開對話。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦