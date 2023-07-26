歐洲議會組團訪台 蔡英文、賴清德下午接見

歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率團訪台，展開為期3天訪問行程。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統與副總統賴清德將於今天下午於總統府內分別接見訪問團。

林聿禪表示，此行為白艾特第二度訪台，訪團成員尚包括歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）、友台小組主席凱勒（Michael GAHLER）、畢楚瓦（Tonino PICULA）議員、外委會安全暨防禦小組主席蘿瓦素（Nathalie LOISEAU）、塔欽斯基（Dominik TARCZYŃSKI）議員、戴隆棣（Jakop G. DALUNDE）議員、潔卡蒂（Susanna CECCARDI）議員等，共8位跨黨團歐洲議會議員及歐洲議會秘書總處官員與相關黨團政策顧問共15人。

林聿禪表示，這也是繼6月底，歐洲議會跨黨派友我議員訪台團來訪後，短時間內再度有歐洲議會訪團來台訪問。尤其是歐洲議會已連續三年籌組正式代表團來台，以實際行動支持台灣，展現對台灣的高度重視。

林聿禪表示，近兩年來，歐洲議會通過逾20個友台議案，也以實際行動支持台灣有意義地參與國際組織，期盼透過此行，進一步深化台灣與歐盟及歐洲國家間的互動交流，讓雙方的合作鏈結更加緊密堅實，為印太區域和平穩定共同努力。