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再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。圖／翻攝自王鴻薇粉專
冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。圖／翻攝自王鴻薇粉專

冒用名人名義詐騙頻傳，國民黨立委王鴻薇今在臉書上透露，她又被冒名詐騙，要內政部長林右昌出面解釋，說說應該怎麼辦。林右昌的主張被這些詐騙集團當成笑話，沒有政績坐領高薪的數位部，是不是該出來說個話？

王鴻薇說，年初她在立法院質詢時，要求林右昌必須去各大社群媒體公司，解決這些冒名詐騙問題。隨著時間過去，六月初，林右昌發文「網路投資廣告實名制法案三讀通過」，宣示自己的打詐成績單，好像真的要有一點成績。

王鴻薇提到，林右昌還說他在3月在立院備詢時，提出要徹底阻絕假投資詐騙就必須要從源頭管理，明確主張「投資廣告應該要實名制，平台業者必須負起企業的社會責任。」

王鴻薇指出，快要兩個月過去，她卻收到比以往更多冒名她本人的粉專、LINE 群，甚至直接架設網站，這些帳號詐騙手法如雨後春筍，這根本重重打臉林右昌打詐宣示，也重挫內政部的公信力，林右昌的主張，更是被這些詐騙集團當成笑話，尤其那個沒有政績坐領高薪的數位部，是不是該出來說個話？

王鴻薇強調，她嚴正呼籲，她從未經營任何財經相關書籍、群組，這些假冒她姓名的都是假帳號、詐騙，請各位切勿上當，也要求相關單位立刻處理，避免民眾受害。

詐騙集團 林右昌 王鴻薇

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