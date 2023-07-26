侯友宜在藍全代會獲提名 李正皓：非鬆口氣而是補考開始

723國民黨全代會提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，政治評論員李正皓認為，這對侯友宜不是鬆一口氣，而是補考的開始，如果一個月內侯友宜民調拉不起來，侯友宜將成為非綠整合的「被犧牲者」，且這個整合將會由朱立倫由上而下直接發動，侯友宜的參選壽命正式進入倒數計時一個月。

李正皓指出，關於非綠整合，立委王鴻薇在7月20日接受王淺秋專訪明確表態，723全代會後，非綠聯盟倡議會持續存在，也會比較具體，朱立倫一定要有一個從上而下的整合，因此723後就應該開始做非綠聯盟整合，這是國民黨的另外一條出路，必須由黨中央由上而下去整合。

李正皓表示，王鴻薇是國民黨現任區域、有戰功的立委，跟之前提倡非綠整合的不分區立委（沒民意）或是立委參選人（尚未有戰功）的份量與代表性完全不一樣。更意外的是，他在某台與朱立倫核心幕僚談論到此事時，該核心幕僚公開說「王鴻薇的表態就是朱立倫的尚方寶劍，更有利朱立倫執行非綠政合」。

李正皓說，聽完該朱立倫核心幕僚的話後，真的嚇一跳，侯友宜民調長期最後一名，如果藍白進入非綠整合，一定是民調低的被民調高的「整合」，這種整合方式雖未言明是換侯，但實質上就是換侯。說好的黨紀呢？說好的膿包呢？王鴻薇的倡議不僅黨中央沒有反駁，反而成為了朱系人馬口中斬向侯友宜的「尚方寶劍」。