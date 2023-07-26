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立院通過台美貿易倡議首批協定 政院：努力後續談判

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。（本報系資料照）
台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。（本報系資料照）

立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定。行政院陳建仁表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

行政院發言人林子倫今天表示，對於立法院於上午通過台美21世紀貿易倡議協定，陳建仁感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持台美貿易合作再深化，讓台美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續7項議題的談判，同時會秉持透明、公開的原則，與相關利益關係人、國會及社會各方意見者溝通，凝聚全民共識，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

行政院 立法院 林子倫 陳建仁

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