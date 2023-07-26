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台美貿易倡議首批協定立院三讀通過

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定；此協定是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，民進黨團開心舉布條呼口號慶賀。記者林俊良／攝影
立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定；此協定是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，民進黨團開心舉布條呼口號慶賀。記者林俊良／攝影

立法院今天三讀台美貿易倡議首批協定，涵蓋5項議題，包括通關及貿易便捷化、法規制定程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正、台美合作增加中小企業參與國際經貿活動的機會等

立法院臨時院會今天上午進行三讀，無異議通過通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎。這是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，內容包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5大議題。後續還有農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策與作法等7大議題。

立法院臨時院會今天上午三讀通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，通過前朝野大黨鞭民進黨總召柯建銘（左）、國民黨曾銘宗（右），進行最後協商。記者林俊良／攝影
立法院臨時院會今天上午三讀通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，通過前朝野大黨鞭民進黨總召柯建銘（左）、國民黨曾銘宗（右），進行最後協商。記者林俊良／攝影
立法院臨時院會今天上午三讀通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎，代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。記者林俊良／攝影
立法院臨時院會今天上午三讀通過「台美21世紀貿易倡議」施行法，首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎，代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。記者林俊良／攝影

立法院 美國

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