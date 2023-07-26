台美貿易首批協定二讀 國民黨團提附帶決議談判透明化

立法院臨時會今二讀通過台美21世紀貿易倡議首批協定，國民黨立法院黨團提出附帶決議，要求未來台美貿易協定談判，必須設立專區，揭露具體完整具體內容，台美簽訂避免重複課稅協定。

國民黨黨團總召曾銘宗說，這對台美貿易便捷化有幫助，國民黨團強力支持，通過國民黨兩項附帶決議，包括國民黨立委江啟臣提到以後七項台美貿易談判，有三點要求，第一是徵詢國會意見，第二是必須舉辦公聽會，第三是必須在簽署後，送立法院審查。

曾銘宗指出，談判過程必須設立專區，揭露更完整談判的具體內容，更公開透明。必須主動徵詢國會和各界意見，也必須針對產業衝擊有專業評估報告，還有具體協商方案。這是好的開始，台美必須簽訂重複課稅協定，因台灣企業到美國投資稅率高，必須扣美國所得稅21%，匯回來必須再扣30%，有效稅率高達44.7%，希望台美趕快簽訂重複課稅協定。

時代力量立委陳椒華說，反貪腐、預防犯罪的吹哨者相關法條的簽訂，在台美貿易協定第五章，明白寫出美國在台協會透過其指定代表，認知到其代表領域當局，應該依據2003年4月在紐約完成的聯合國反貪腐公約之義務，駐美台北經濟文化代表處透過其指定代表，認知到其代表領域當局，應該依據2015年5月30日公告的聯合國反貪腐公約施行法之義務，落實聯合國反貪腐公約施行法的義務。

陳椒華指出，去年聯合國的調查審查委員來台審查時，就對於我國行政跟立法機關，怠於制定揭弊者保護法、妨害司法關說罪等法條的訂定，寫得很清楚，很遺憾法務部長與次長在多次質詢回答，表達有保密條款，其實已經嚴重傷害台美貿易協定的簽訂，也很遺憾執政黨所有的出席委員投票反對。

民進黨立委劉世芳說，今天通過台美貿易協定有三個重大的意義，第一是有關深化台美雙邊的經貿關係，第二是奠定台灣加入區域經貿協定的基準，第三是在於台灣有能力跟理念，對於相同國家攜手面對全球經貿的挑戰。

劉世芳表示，台美貿易協定簽署後，美國分別在6月21日跟7月19日，參眾兩院通過審查，有待總統在30天內簽署。台灣方面，感謝六個委員會聯席會，各黨團立委，最終以不需協商送出聯席會，對於未來完備整個的談判程序，提升協定的整體效益，是非常重大的一步。

劉世芳指出，在野黨立委提到所謂揭弊者保護條款，解讀是錯誤的。根據台美21世紀貿易倡議，在當時從6月1日開始雙方宣布的時候，已經將反貪腐納入首批協定範疇，台美雙方在聯席審查或者是參眾兩院審查的時候，都是以無異議通過，顯見台美雙方將清廉透明列為經濟推動、企業永續發展的重要議題，其中反貪腐章節內容不涉及任何修法議題。如果台灣對於所謂的揭弊者保護，有若干法制需要處理的話，在公部門部分有貪汙治罪條例、獎勵保護檢舉貪汙瀆職辦法、證人保護法等，對於檢舉人可以提供身分保密、人身安全保護等等的保護措施。