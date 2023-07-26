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蔡總統新冠確診 臉書報平安

聯合報／ 記者李青縈丘采薇／台北報導
蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，接著中午快篩驗陽。記者林俊良／攝影
蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，接著中午快篩驗陽。記者林俊良／攝影

蔡英文總統昨日確診新冠肺炎，症狀輕微，新冠疫情則逐漸降溫，較前一周下降約百分之廿二，預計八月起自主健康管理將縮短至五天。至於上周新增廿六例流感併發重症、六例死亡案例，台大兒童醫院教授黃立民提醒，流感原本好發冬季，但受新冠免疫負債影響，時序進入高溫溽夏，流感重症通報仍未下降，恐需兩年才能抵銷免疫負債。

蔡英文總統昨天中午快篩陽性，確診新冠肺炎。她在臉書說，「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙」，並提醒國人小心防颱。

衛福部疾病管制署表示，近一周每日平均新增一一九例新冠肺炎本土確定病例、平均每日新增廿八例死亡，較前一周下降。疾管署發言人曾淑慧表示，現行規定建議確診者執行自主健康管理十天，近日疾管署已與相關部會達成共識，預計下月起自主健康管理將縮短至五天。

疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕的流感死亡個案為十歲女童，本身無潛在疾病、已施打本季流感疫苗，七月中旬出現症狀，體溫超過四十度，且合併意識不清、步態不穩等重症徵兆，快篩結果為Ａ流陽性，且罹患急性壞死性腦炎，於發病第四天過世。

至於流感重症通報尚未下降，本流感季自去年十月到今年七月廿四日，共累計四二八例流感併發重症病例、九一例死亡，黃立民指出，約有百分之一至二的流感病童罹患腦炎，嚴重時將引發急性壞死性腦炎，致死率高達三、四成。

「流感為今年冬季必須正視的議題」。黃立民表示，還得等兩年才能抵銷免疫負債。

流感疫苗 新冠肺炎 蔡英文

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