快訊

監委要查北流爭議 柯文哲自稱憨人：不怕！我蓋我負責

監委要查北流爭議 柯文哲自稱憨人：不怕！我蓋我負責

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天透過臉書影片表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」圖／引用自柯文哲臉書
北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天透過臉書影片表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」圖／引用自柯文哲臉書

北流1.9億爭議款未結，引爆柯團隊與蔣市府隔空交火，甚至連監委都要調查。北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天透過臉書影片表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」

柯文哲今天晚間透過臉書影片表示，2020年8月27日，延宕17年的北流終於開幕，當時總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都有來北流「開箱」，柯今天則還原整個爭議款處理過程，表示北流從2004年拍板，到真正開工2013年已拖過10年，當年編的預算根本不切實際。

柯文哲也提到，之所以卸任前爭議款未結，是因市府是代辦工程，要付這筆錢必須先向文化部確認，由誰支出，這是程序正義，他卸任前半年有發函給文化部，去年8月發函誰知道這分公文旅行來回長達一年，到今年7月文化部才回文確認不付錢。

柯說，他原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，甚至質疑，北流這筆爭議款已經變成選舉的政治攻防。

至於蔣萬安表示明年會編列預算處理這筆爭議款，柯文哲則說「那是不對的」，因當年北市府有一個兆亨案，因訴訟未定讞局處每年都有一筆一億多元的預算未執行，所以他上任就下命令，所有不確定預算尤其是法律訴訟的賠償款，一律用二備金解決。

柯文哲提到，北流爭議其實故事很簡單，就是都是依照程序走，只是台灣的政府效能太差，從規畫到開工超過十年，去一個公文回來又要一年。

柯文哲說，如今有監察委員大動作、要調查北流延宕等爭議，其實，早在2019年監察院就調查過了，當時的結論是北流期程數度展延、預算執行失控，四年後，監察院要再調查一次，他有信心，查到最後一定不會有事，因他的團隊每天早上七點半開會，會議記錄都有上網公開，法律上一定不會有問題，但因選舉過程，這就是選舉攻擊，也是台灣的選舉亂象，沒有辦法。

柯文哲說，「有人問他，如果重來一次，還會想辦法蓋完北流嗎？答案是『會』，總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。」

柯文哲 文化部

延伸閱讀

柯文哲為周六演唱會排演 願為北流再做一次「憨人」

民眾黨議員批賴清德 遭綠諷「柯文哲想拿賴清德墊高自己」

民眾黨批前瞻錢坑 民進黨：柯文哲挪捷運重置基金還債

2024選戰／雙面刃？柯文哲近一週聲量奪冠 好感度卻慘輸賴清德、侯友宜

相關新聞

監委要查北流爭議 柯文哲自稱憨人：不怕！我蓋我負責

北流1.9億爭議款未結，引爆柯團隊與蔣市府隔空交火，甚至連監委都要調查。北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天透過臉書影片表示...

陳水扁宣告「趙建銘醫師將重磅回歸」 擔任這家骨科院長

前總統陳水扁的女婿趙建銘，因台開內線交易案判囚，服刑1年半後今年4月假釋出獄。陳水扁今天透露趙建銘的新動態，將在台南市五...

柯文哲為周六演唱會排演 願為北流再做一次「憨人」

北流爭議不斷，監委申請自動調查。民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今晚表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」，若歷史重來，...

酸蔡總統確診不想勘災遭罵翻 楊植斗道歉「祝她早日康復」

總統蔡英文今天上午快篩陽性確診取消下午行程，不過台北市議員楊植斗卻酸蔡是因為不想勘災故意確診，在網路上被罵翻，就連衛福部...

歐盟對台灣只想畫「虛線」 雙邊關係各有懸念

歐洲議會外交委員會25至27日訪台，加上19日台灣立委首度應邀參與歐洲議會公聽會、6月間台灣連續5位政委及部次長出訪歐盟...

蔡總統確診盧秀燕赴粉專留言祝康復 網讚：全黨你最清醒

蔡英文總統傳出確診，市長盧秀燕到蔡總統臉書留言：祝福蔡總統早日康復，台中會努力做好防颱準備，請總統安心休養。網友說，「全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦