監委要查北流爭議 柯文哲自稱憨人：不怕！我蓋我負責

北流1.9億爭議款未結，引爆柯團隊與蔣市府隔空交火，甚至連監委都要調查。北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天透過臉書影片表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」

柯文哲今天晚間透過臉書影片表示，2020年8月27日，延宕17年的北流終於開幕，當時總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都有來北流「開箱」，柯今天則還原整個爭議款處理過程，表示北流從2004年拍板，到真正開工2013年已拖過10年，當年編的預算根本不切實際。

柯文哲也提到，之所以卸任前爭議款未結，是因市府是代辦工程，要付這筆錢必須先向文化部確認，由誰支出，這是程序正義，他卸任前半年有發函給文化部，去年8月發函誰知道這分公文旅行來回長達一年，到今年7月文化部才回文確認不付錢。

柯說，他原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，甚至質疑，北流這筆爭議款已經變成選舉的政治攻防。

至於蔣萬安表示明年會編列預算處理這筆爭議款，柯文哲則說「那是不對的」，因當年北市府有一個兆亨案，因訴訟未定讞局處每年都有一筆一億多元的預算未執行，所以他上任就下命令，所有不確定預算尤其是法律訴訟的賠償款，一律用二備金解決。

柯文哲提到，北流爭議其實故事很簡單，就是都是依照程序走，只是台灣的政府效能太差，從規畫到開工超過十年，去一個公文回來又要一年。

柯文哲說，如今有監察委員大動作、要調查北流延宕等爭議，其實，早在2019年監察院就調查過了，當時的結論是北流期程數度展延、預算執行失控，四年後，監察院要再調查一次，他有信心，查到最後一定不會有事，因他的團隊每天早上七點半開會，會議記錄都有上網公開，法律上一定不會有問題，但因選舉過程，這就是選舉攻擊，也是台灣的選舉亂象，沒有辦法。

柯文哲說，「有人問他，如果重來一次，還會想辦法蓋完北流嗎？答案是『會』，總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。」