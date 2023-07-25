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監委要查北流爭議 柯文哲自稱憨人：不怕！我蓋我負責

柯文哲為周六演唱會排演 願為北流再做一次「憨人」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今晚透過臉書表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」。若歷史重來，願再做一次「憨人」蓋北流，為歷史負責。 圖/擷取自柯文哲臉書
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今晚透過臉書表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」。若歷史重來，願再做一次「憨人」蓋北流，為歷史負責。 圖/擷取自柯文哲臉書

北流爭議不斷，監委申請自動調查。民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今晚表示，北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」，若歷史重來，願再做一次「憨人」蓋北流，為歷史負責。

柯文哲為28日演唱會排演，練唱五月天經典歌曲「憨人」，心有所感，透過臉書說明他任北市長任內北流興建始末。

柯文哲指出，北流從2004中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，整整花了10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用。

柯文哲說，他上任台北市長後，局處盤點發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可，更不能在品質上打折。

柯文哲指出，北市是中央委託的工程代辦機構，必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後，廠商經過精算，再向北市府提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，「雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。」

柯文哲表示，他卸任前半年發函給文化部，希望可以在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，「誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。」

柯文哲表示，現在有監察委員大動作要調查北流延宕等爭議，但其實早在2019年，監察院就調查過了，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對 行政院、文化部、台北市政府三個機關進行糾正。

柯文哲說，四年後，「監察院要再調查一次收尾善後的柯文哲，甚至不排除祭出彈劾，我也只能尊重。」有人問他，如果重來一次，還會想辦法蓋完北流嗎？他的答案是「會」，因為總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲。 圖／聯合報系資料照
民眾黨主席、總統參選人柯文哲。 圖／聯合報系資料照

柯文哲 文化部

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