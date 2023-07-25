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西澳州監察使訪台談烏克蘭、海地 陳菊頒一等監察獎章

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國際監察組織（IOI）理事長、西澳州監察使Chris Field應邀訪台，於昨天拜會監察院，獲監察院長陳菊頒贈一等監察獎章。圖／監察院提供
國際監察組織（IOI）理事長、西澳州監察使Chris Field應邀訪台，於昨天拜會監察院，獲監察院長陳菊頒贈一等監察獎章。圖／監察院提供

國際監察組織（IOI）理事長、西澳州監察使Chris Field應邀訪台，於昨天拜會監察院，獲頒一等監察獎章並發表專題演說。Field在演說時提到，IOI支持烏克蘭議會人權專員及海地護民官署對抗非法入侵、犯罪暴力行為，以及為難民提供協助。

監察院長陳菊致詞表示，監察院與西澳州監察使公署同屬IOI澳紐及太平洋地區（APOR）會員，去年10月在紐西蘭舉行APOR年會時，與Field見面，如今在台灣相見，倍感親切。Field表示，監察院多年來對於國際監察組織的支持及參與，以及致力促進政府良善治理和推動人權保障工作，是國際監察組織相當珍視的友好夥伴。

陳菊提到，Field曾擔任執業律師，自2007年起擔任西澳州監察使，是澳大利亞最資深的監察使，去年進入第四任期；今年2月獲頒澳洲公共服務獎章，肯定其長期致力於澳洲國內及國際監察事務的貢獻。對於Field致力推動改革IOI的組織章程及選舉制度，推廣國際合作並支持世界各地獨立性受到威脅的監察使，決議頒發一等監察獎章，表彰推展國際監察事務卓越貢獻。

Field隨後以「現代監察使制度：良治、法治與人權」為題發表演說，除了介紹監察使的演變及IOI的角色與任務外，並論述現代監察使機構和IOI如何保護和促進良治、法治和人權，以及支持監察使機構的基本原則、「威尼斯原則」及聯合國決議等。

對於IOI在保護及促進人權工作，Field提出案例，包含支持烏克蘭議會人權專員及海地護民官署對抗非法入侵、犯罪暴力行為，以及為難民提供協助；資助巴基斯坦監察使機構進行關於營養不良及其破壞性影響的研究，亦說明西澳州監察使公署人權工作的首要重點是促進兒童福祉與預防兒童死亡，以及關注促進原住民權益。

人權 監察院

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