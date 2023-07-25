名嘴評家庭生活 陳珮琪反嗆：我們夫妻互動礙到妳了？

民眾黨總統參選人柯文哲近期陷入仇女論爭議，有名嘴評論柯文哲家庭互動情況，引發柯文哲妻子陳佩琪不滿，今晚在臉書表示，「我們夫妻間這樣的互動，礙到妳什麼事了？醫生不好好當，整天拿通告費，上節目消費我們夫妻？」

陳佩琪今晚發文指出，剛看到一段影片有感而發，夫妻互動，我們之間說了算 ，沒礙到別人，也沒犯到任何天條。她是兒科醫師，喜歡小孩，小孩出生後，自己泡牛奶， 親自幫小孩換尿布，從不假手他人，因為自認做的比別人好，假使有需要先生幫忙的地方，會請先生幫忙拿著泡好的奶瓶，在一旁候著， 等她抱小孩過來，我們夫妻間這樣的互動，礙到妳什麼事了？

陳佩琪表示，選戰是要凸顯自己， 而不是腳踩別人， 想選總統大位的參選人本該如此，也請一旁敲鑼打鼓的側翼們，請把推崇的總統參選人曾有什麼愛妻舉動， 嘴巴講過什麼敬妻宣言 ，拿出來宣傳一番。

陳佩琪說，至於別人家夫妻怎樣分配家務，是我們夫妻的事，我她希望先生在醫院多幫一些重症病人，自願多擔當一些家務，這是她的選擇。