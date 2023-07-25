小朋友問作業可否少一些？賴清德承諾讓玩與學習更平衡

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聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德昨天到農人餐桌親子餐廳，與年輕家長座談。圖／取自賴清德臉書
民進黨總統參選人賴清德昨天到農人餐桌親子餐廳，與年輕家長座談。圖／取自賴清德臉書

民進黨總統參選人賴清德昨天到農人餐桌親子餐廳，與年輕家長座談。他今天表示，育兒很不容易，除了生活會有巨大轉變，經濟上也會增加許多負擔；在這條辛苦又甜蜜的育兒路上，政府會持續努力，盡力做各位最堅實的後盾。

賴清德說，昨天早上，和一群年輕家長、孩子，一起到農人餐桌親子餐廳大聊育兒經，不只分享自己的經驗，也透過傾聽家長的想法、意見，讓政府的協助與支持能更貼近人民，「有家長和我說，目前在育兒的花費上，最吃重的其實是教育費用，不過，這幾年的育兒津貼，確實讓他們非常有感。」

「也有小朋友問我，下課時間有沒有機會再提早一些，或是回家作業可以再少一些。我承諾他，我們未來會研議，希望可以改善他的問題，讓孩子在玩與學習之間，達到更好的平衡。」

賴清德表示，這幾年，政府推出一系列的育兒政策，從0到6歲國家一起養，到孩子長大後的學費補助，都是希望透過各種政策，來減輕家長們的壓力。未來也同樣重視為年輕人減壓，像前陣子提出的是私校學費補助、居住三政策、長照政策優化，透過推動各項國家希望工程，同步幫年輕人減壓。

賴清德說，謝謝每一位家長和小朋友，「謝謝你們的意見與分享。也謝謝民進黨性別平等事務部的安排，讓我能直接傾聽家長與孩子的心聲。」

民進黨總統參選人賴清德昨天到農人餐桌親子餐廳，與年輕家長座談。圖／取自賴清德臉書
民進黨總統參選人賴清德昨天到農人餐桌親子餐廳，與年輕家長座談。圖／取自賴清德臉書

2024大選 總統大選 賴清德 育兒津貼 民進黨

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