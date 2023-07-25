蔡總統快篩陽性取消行程 臉書報平安：症狀輕微沒有大礙

蔡英文總統今天上午前往內湖三軍總醫院探視昨天因基隆彈藥庫爆炸受傷的官兵，中午快篩陽性確診，取消下午行程。蔡總統在臉書上說，「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙」，她也提醒國人小心防颱。

蔡總統說，在醫療團隊的建議下，取消了午後的幾個行程，稍事休息，各項國政公務，也透過團隊隨時掌握最新的進度與狀況。就在此刻，杜蘇芮颱風持續增強，可能是四年來影響台灣最大的颱風，她已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱整備，確保國人平安及各項防災機制都能順暢運作。

蔡總統說，面對颱風威脅，她要提醒國人朋友，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，請務必避免前往危險場所或從事高風險活動，例如危險河床、登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚等。颱風來襲不能鬆懈，請大家留意氣象資訊，並做好防颱準備。