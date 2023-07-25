獨／總統蔡英文今染疫 疾管署：自主健康管理最慢8月「下修至5天」

新冠疫情雖然下降，但重症風險持續，總統蔡英文今天快篩陽性。疾管署發言人曾淑慧說，染疫者目前建議執行自主健康管理10天，跟各部會討論後已經有共識，最晚8月會改成自主健康管理5天。此外一般護理之家及老人福利機構住民定期快篩措施持續至8月底。

總統蔡英文稍早新冠肺炎快篩陽性，取消下午公開行程。蔡英文現年66歲，先前曾經公開接種3劑新冠疫苗，都是高端。曾淑慧說，建議總統蔡英文依照指自主健康管理指引。她也呼籲民眾，新冠疫情雖然下降，但是仍有重症風險，呼籲民眾儘速接種疫苗。

我國目前染疫建議為自主健康管理10天（0+n），自主健康管理到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

曾淑慧表示，跟各部會討論過後改成自主健康管理5天已經有共識，帶仍待相關行政程序作業流程，預計最晚8月實施。

針對新冠疫情，疾管署疫情中心主任郭宏偉說，近一周每日平均新增119例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增152例下降21.7%；另近一周平均每日新增28例死亡，較前一週每日死亡平均數36例下降22%，需持續觀察。

上一周新增檢出92例Omicron亞型變異株確定病例，其中60例本土個案分別為51例XBB (其中XBB.1.16佔20例、XBB.1.9佔13例、XBB.1.5佔10例、XBB.2.3佔6例)、8例BA.2.75、1例BA.2。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔84%，為主流株。