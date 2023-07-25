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獨／總統蔡英文今染疫 疾管署：自主健康管理最慢8月「下修至5天」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧建議染疫的總統蔡英文依照指自主健康管理指引。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧建議染疫的總統蔡英文依照指自主健康管理指引。記者李青縈／攝影

新冠疫情雖然下降，但重症風險持續，總統蔡英文今天快篩陽性。疾管署發言人曾淑慧說，染疫者目前建議執行自主健康管理10天，跟各部會討論後已經有共識，最晚8月會改成自主健康管理5天。此外一般護理之家及老人福利機構住民定期快篩措施持續至8月底。

總統蔡英文稍早新冠肺炎快篩陽性，取消下午公開行程。蔡英文現年66歲，先前曾經公開接種3劑新冠疫苗，都是高端。曾淑慧說，建議總統蔡英文依照指自主健康管理指引。她也呼籲民眾，新冠疫情雖然下降，但是仍有重症風險，呼籲民眾儘速接種疫苗。

我國目前染疫建議為自主健康管理10天（0+n），自主健康管理到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

曾淑慧表示，跟各部會討論過後改成自主健康管理5天已經有共識，帶仍待相關行政程序作業流程，預計最晚8月實施。

針對新冠疫情，疾管署疫情中心主任郭宏偉說，近一周每日平均新增119例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增152例下降21.7%；另近一周平均每日新增28例死亡，較前一週每日死亡平均數36例下降22%，需持續觀察。

上一周新增檢出92例Omicron亞型變異株確定病例，其中60例本土個案分別為51例XBB (其中XBB.1.16佔20例、XBB.1.9佔13例、XBB.1.5佔10例、XBB.2.3佔6例)、8例BA.2.75、1例BA.2。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔84%，為主流株。

曾淑慧說，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，一般護理之家及老人福利機構住民定期篩檢措施延長至今年8月31日止，維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，服務對象有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR。

一般護理之家及老人福利機構住民定期篩檢措施延長至今年8月31日。圖／疾管署提供
一般護理之家及老人福利機構住民定期篩檢措施延長至今年8月31日。圖／疾管署提供

蔡英文 快篩陽性 健康管理

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