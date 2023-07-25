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轟戴瑋姍不為餵藥案道歉 金溥聰：漂亮女生出事變老鼠

聯合報／ 記者張睿廷侯俐安／新北即時報導
針對新北幼兒園餵藥案，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今在專訪節目中批評，賴清德造謠不回應、賴辦發言人戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生發生事情就躲得跟老鼠一樣。」圖／擷自觀點YT頻道
針對新北幼兒園餵藥案，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今在專訪節目中批評，賴清德造謠不回應、賴辦發言人戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生發生事情就躲得跟老鼠一樣。」圖／擷自觀點YT頻道

民進黨猛攻新北市幼兒園餵藥案，但檢方卻做出不起訴處分，國民黨總統參選人侯友宜競辦要求民進黨總統參選人賴清德道歉並提告。競辦執行長金溥聰今在專訪節目中批評，賴清德造謠不回應，並指賴辦發言人戴瑋姍，一個漂漂亮亮的女生發生事情就躲得跟老鼠一樣。

新北市板橋幼兒園餵藥案當時鬧得沸沸揚揚，當時民進黨猛轟新北市府，認為侯團隊管理缺失嚴重，事件不斷延燒，還造成師生對立。不過，士林地檢署、新北地檢署偵查後，證實學童與尿液未檢出苯二氮平類Benzodiazepine成分，全案簽結。新北地檢署也出面說明檢測報告，表示當中並未檢出家長疑慮的巴比妥等47種毒物成分，全案似乎成為一場烏龍事件。

金溥聰在專訪時特別提到新北市幼兒園餵藥案，他說餵藥案影響相當大，他女兒當時說侯友宜連這個都做不好，怎麼能投侯。可是地檢署最後都不起訴，事實證明了一切，賴清德到現在還沒有道歉，賴造謠，競辦去告他，賴也不回應。

金溥聰說，賴清德的發言人戴瑋姍都躲起來，「一個漂漂亮亮的女生，罵人的時候理直氣壯，一發生事情就躲得跟老鼠一樣」，大街打人，小巷都不道歉的，所以需要一點時間，侯友宜是有火力的人，不用擔心，只是要給他機會，大家可以觀察。

賴清德 金溥聰 戴瑋姍

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