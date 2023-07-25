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查台灣加入CPTPP資料外洩 鄭文燦：假訊息作戰干擾申請

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣申請加入CPTPP資料外洩，行政院副院長鄭文燦（中）表示不排除是假訊息作戰。記者曾增勳／攝影
台灣申請加入CPTPP資料外洩，行政院副院長鄭文燦（中）表示不排除是假訊息作戰。記者曾增勳／攝影

台灣申請加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」資料外洩，外交部還在查？對此，行政院副院長鄭文燦上午表示，CPTPP文件涉及外流，其中有真有假，國安局正在追查訊息來源，不排除是假訊息作戰，要干擾台灣申請參加CPTPP的一些相關程序，政府會保持最高的警覺，讓台灣申請CPTPP的各項準備工作可以更完善、更安全。

另外，針對抖音危害國家安全，行政院去年研商反制，因應措施為何？鄭文燦表示，2020年行政院就已經研議按照資通安全管制規定，公部門包括其場域不能夠使用TikTok，這個規定已經在執行，民間部分並沒有禁止，公部門是用行政命令來禁止，沒有用法律禁止。

鄭文燦表示，TikTok可能涉及包括個資風險、演算法衍生資訊過濾的問題，數位部會針對這些通訊軟體發佈評估報告，希望給使用者做參考，目前在公部門部分自2020年就已經全面停止使用。

行政院 鄭文燦 國安局 CPTPP 假訊息

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