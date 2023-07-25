金溥聰點名羅智強 看不起安全選區還搞政黨輪替大聯盟

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受網路專訪，提到7月23日全代會已經正式提名侯友宜，沒有換侯正當性。至於小雞會憂心可理解，不過舒適選區還有這種人，「我不能接受」，還特別點出當初提案提的政黨輪替大聯盟的台北市立委參選人羅智強，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人。」

金溥聰表示，台北市立委參選人羅智強提出政黨輪替大聯盟，是助他人威風，長他人志氣，羅說要再做一次民調，對整個士氣軍心是不應該的。

金溥聰說，國民黨全代會已經提名侯友宜，723後沒有換侯正當性，這時候還在喊著要換侯，正當性相當差，剩下是怎樣把民調拉起來。小雞會著急可以理解，他認識許多很棒的立委，他們當然先顧自己的選舉，不過這就要分選區，艱困選區可以理解，舒適圈選區立委還有這種人，他不能接受。

金溥聰指出，羅智強居然講還要再來做一次民調，經過723之後喊這個？羅也許要替自己找理由。整合不是不能談，但沒有人先把底牌打出去，還說要重新做民調，底牌不都出現了？有一點政治常識，懂得談判技巧的誰會這樣做，不就是自己怕輸？怕輸的小雞在深藍裡面是沒有理由的，如果是那些艱困選區的，他同理心還會比較高。主持人蘭萱問到金之前是不是還有與羅智強？金簡短地說，不用談了，他現在就不提太過分的話。

至於，如果侯友宜民調沒辦法拉升，藍白合是否有可能變成「藍副白正」？金溥聰說，他作為打仗的人，腦袋不該想這個事情，「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛打下去。」

金溥聰表示，國民黨選輸過，但沒有潰散，如果棄誰保誰，誰願意加入這個黨？緊要關頭就把同志拋棄，這個黨誰願意加入？「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，作為帶兵打仗的將軍，他不能去考慮這個問題，他怎麼對得起主帥。