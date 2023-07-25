時隔2年！邊境再驗出瘦肉精違規 食藥署公布近3年統計
食藥署今公布最新疫周邊境檢驗不合格名單，其中1批尼加拉瓜進口的「冷凍牛臉頰肉」遭檢出齊帕特羅（Zilpaterol）違規，總重約1905公斤。食藥署副署長林金富表示，該批為110年後首度驗出瘦肉精，後續將採取加強抽批查驗。
由「立盛食品有限公司」進口的尼加拉瓜「冷凍牛臉頰肉（FROZEN BEEF CHEEK MEAT）」於邊境被檢出動物用藥齊帕特羅0.003 ppm違規，總重1905.10公斤，依規定退運或銷毀，並依規定調整抽驗比率，為20%至50%的加強抽批。
林金富表示，齊帕特羅屬於乙型受體素，可增加牛隻的瘦肉，同時也能夠治療牛隻氣喘，但主要被當作瘦肉精使用；齊帕特羅對人體並未有特殊嚴重危害，過往也用於人類氣喘的治療尚，但動物用藥上台灣並未准用，因此該批仍屬違規。
食藥署也統計近3年的瘦肉精檢出情形，林金富表示，除本次外最近為110年檢出4批，宏都拉斯冷凍去骨牛肉、冷凍去骨牛腱子肉、冷凍去骨牛肉皆檢出齊帕特羅殘留0.002ppm；而美國也有一批冷藏去骨牛肉，則檢出萊克多巴胺0.02 ppm，超出容許量的0.01ppm。
林金富指出，台灣開放進口牛肉使用萊克多巴胺已10餘年，目前僅驗出一批違規；也於110年元旦起開放含萊克多巴胺的豬肉進口台灣，但根據目前追蹤統計，仍未有任何一批豬肉檢出萊克多巴胺殘留。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言