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軌道建設縣市自籌款驚人 藍委：延誤在地發展

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李貴敏日前拜會嘉義市長黃敏惠。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏日前拜會嘉義市長黃敏惠。圖／李貴敏辦公室提供

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期，六都、七縣市自籌款恐達5518億元。國民黨立委李貴敏今批評，縣市自籌款高，形同中央請客、地方埋單，前瞻基礎建設的經費配置失當，造成地方政府苦吞高額自籌款的偏差，延誤在地的經濟發展和人才孕育。

李貴敏說，民進黨政府此前大力誇耀的前瞻基礎建設計畫，隨著軌道建設陸續進入高峰期，地方突然驚覺縣市自籌款高得嚇人，恐成壓垮財政錢坑。事實上，環顧全台，綠色政權狂開支票後，繼續遺忘、輕視地方需求的亂象並不稀奇。以嘉義市為例，為推動鐵路高架化，中央一開始要求27萬人口的嘉義市政府需自籌38.6億元，已經讓市府傻眼，接下來因計畫總經費調整，一口就要求地方再增加9.88億元負擔款，分攤近50億元的龐大壓力形同中央請客、地方埋單。

李貴敏提到，她前陣子到嘉義在地產業與農業拜會時還發現，在地鄉親怨聲載道，原來早在陳水扁當年競選總統期間，便口頭承諾中央會全額負擔嘉義市鐵高架化工程費用，彌補嘉義市軌道建設比其他地區緩慢問題。結果2004年選票一面倒地投給阿扁後，都十幾年過去了，選舉承諾至今仍未兌現，嘉義市一下就要負擔鐵路高架化48.2億自籌經費，直讓人覺得真心換絕情。

李貴敏透露，嘉義市長黃敏惠憂心透露，鐵路高架化對嘉義發展至關重要，不能再拖，但中央全力宣傳前瞻計畫多麼高瞻遠矚，卻沒看到地方財政負擔也相應增加。黃市長有再多委屈，明知這筆錢對嘉義市是非常沉重的財政負擔，依舊承諾為了嘉義發展，重大建設不能停，市府會先配合中央財務計畫。

李貴敏指出，這種不公平情形，強加在諸多財政不充裕的地方政府身上，為了地方建設升級，縣市還是被迫加入這場賽局，以避免淪為二等公民。偏偏釀生的經費支出恐成壓垮地方財政錢坑，更嚴重影響在地的發展和民眾的權益。

李貴敏稱，嘉義民眾對中央政府的不信賴其來有自，市民更抱怨相較於綠營執政縣市屢獲巨額挹注，嘉義市民所需要的重大建設都直接跳過嘉義市。包括免負擔高鐵高架化配合款也無聲無息，實在讓人覺得很不公平，也難怪嘉義市民會抱怨民進黨政府欺侮嘉義人。

李貴敏補充，立法院預算中心在「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案評估報告」中就嚴重警告：前瞻基礎建設之地方政府自籌款比例與金額過高，將成為地方財政重大負擔。該報告並引用審計部統計數據指出：截至2019年底，前瞻基礎建設計畫核定補助地方政府經費為4028億元，地方自籌經費為4025億元；也就是地方政府肩負一半經費。其中最誇張的是「軌道建設」，核定總經費為5486億元，中央僅補助2203億元，地方自籌款卻高達3283億元，占軌道建設費用近6成。

李貴敏強調，前瞻基礎建設原就是國家層級的戰略規劃，如今，卻成了中央政府大開支票，而由地方政府出錢買單的四不像。殊不知，前瞻基礎建設的經費配置失當，除造成地方政府苦吞高額自籌款的偏差外，也延誤在地的經濟發展和人才孕育。

嘉義 李貴敏 前瞻基礎建設

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