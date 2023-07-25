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台美貿易倡議具示範效果 鄧振中：重要國家有意參考

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院政務委員鄧振中今上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。圖／擷自寶島聯播網
行政院政務委員鄧振中今上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。圖／擷自寶島聯播網

台美貿易倡議首批協定6月在美國完成簽署，行政院政務委員鄧振中今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪表示，很多過往想與台灣深化經貿關係的重要國家，有意使用類似台美貿易倡議方式與台灣簽協定，「會有好消息」，定案後會宣布。

主持人周玉蔻詢問，台美21世紀貿易倡議首批協定簽署後，是否可作為其他國家的示範，或有助於爭取加入CPTPP

鄧振中說，這可分為對國際關係影響以及對國內經濟影響。台灣現在「滿熱門的」，美國因國內政治關係，太重視工會力量，國際經貿關係發展有點躊躇不前，台灣竟然可跟美國簽協定，很多國家覺得很奇怪，所以現在很多國家跑來問怎麼弄的，他們也想學。

鄧振中說，很多國家早想跟台灣發展進一步的關係，但是怕；現在看到美國有個例子，他們也會想「我們為什麼不行？」就算七折八扣，總是能和台灣發展比現在更好的關係。現在多數國家和台灣的關係，就是賣東西、風電、投資機會，賺錢就好，沒想到要建立簽協定、建立有法律基礎、承認有國際人格的事，他們都躲遠遠的，「現在看到美國做，我們為什麼不行？」

周玉蔻追問，有具體示範效應後，其他國家想用類似方法簽協定，當中國家是否有包括CPTPP成員國？鄧振中說，暫時無法透露，但「會有好消息，」有望與重要國家簽署類似協定。

行政院 鄧振中 台美關係 CPTPP

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