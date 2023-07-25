韓侯批貪汙腐敗 民進黨：國民黨貪腐歷史罄竹難書

國民黨總統參選人侯友宜及高雄市前市長韓國瑜日前指民進黨貪汙腐敗、謀財害命。民進黨發言人林楚茵今天表示，民進黨政府執政至今，沒有出現重大弊案及貪腐事件，國際透明組織今年一月公布全球清廉印象指數，台灣東亞排名第四，清廉指數比國民黨執政時期高，這是一個國際認證的事實。韓國瑜及侯友宜的抹黑造謠毫無根據，實際上在混淆視聽，轉移各界對國民黨人士多起涉貪爭議，國民黨貪腐歷史可說是罄竹難書。

林楚茵表示，韓國瑜及侯友宜指控貪腐，根本就是在罵自己，兩人應該先自我檢討，不應用造謠抹黑來進行政治鬥爭。侯友宜市長任內一堆官員涉貪，包括愛將區長李浩榕連救災的錢都貪，日前也再爆出涉嫌將非農用的土地，核發「農業使用證明書」等重大爭議，侯市長怎麼不說話？

林楚茵說，還有韓國瑜夫婦過去不僅擁高額學費私校、豪華違建農舍，即便於失業期間，都有財力購入南港豪宅，這些爭議都是貪腐的鐵證，相信國人還沒忘記，韓國瑜昧於事實、惡意造謠民進黨貪腐，根本就在打臉自己。

林楚茵強調，國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐並不是個案，它凸顯國民黨長期以來的貪腐文化和共犯結構，只是國民黨貪腐體制的冰山一角。國民黨至今還有苗栗縣長鐘東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，這些不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，國民黨不是跟黑金，就是和暴力掛勾。奉勸國民黨及韓國瑜、侯友宜，與其貼不實標籤，不如好好努力，告訴國人國民黨這幾年做了哪些努力，可以證明不會讓大家重回七年前的落後腐敗，而不是一再政治口水的造謠抹黑。