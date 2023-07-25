快訊

中國大陸體育館崩塌壓死女排隊11人 倖存者「我最好的朋友全走了」

升5G划算嗎？小心洗掉合約…堅守4G 499無限速吃到飽祕訣來囉

杜蘇芮6小時內轉強颱 氣象粉專：有望挑戰5級超級颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓侯批貪汙腐敗 民進黨：國民黨貪腐歷史罄竹難書

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵。本報資料照片
民進黨發言人林楚茵。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜及高雄市前市長韓國瑜日前指民進黨貪汙腐敗、謀財害命。民進黨發言人林楚茵今天表示，民進黨政府執政至今，沒有出現重大弊案及貪腐事件，國際透明組織今年一月公布全球清廉印象指數，台灣東亞排名第四，清廉指數比國民黨執政時期高，這是一個國際認證的事實。韓國瑜及侯友宜的抹黑造謠毫無根據，實際上在混淆視聽，轉移各界對國民黨人士多起涉貪爭議，國民黨貪腐歷史可說是罄竹難書。

林楚茵表示，韓國瑜及侯友宜指控貪腐，根本就是在罵自己，兩人應該先自我檢討，不應用造謠抹黑來進行政治鬥爭。侯友宜市長任內一堆官員涉貪，包括愛將區長李浩榕連救災的錢都貪，日前也再爆出涉嫌將非農用的土地，核發「農業使用證明書」等重大爭議，侯市長怎麼不說話？

林楚茵說，還有韓國瑜夫婦過去不僅擁高額學費私校、豪華違建農舍，即便於失業期間，都有財力購入南港豪宅，這些爭議都是貪腐的鐵證，相信國人還沒忘記，韓國瑜昧於事實、惡意造謠民進黨貪腐，根本就在打臉自己。

林楚茵強調，國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐並不是個案，它凸顯國民黨長期以來的貪腐文化和共犯結構，只是國民黨貪腐體制的冰山一角。國民黨至今還有苗栗縣長鐘東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，這些不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，國民黨不是跟黑金，就是和暴力掛勾。奉勸國民黨及韓國瑜、侯友宜，與其貼不實標籤，不如好好努力，告訴國人國民黨這幾年做了哪些努力，可以證明不會讓大家重回七年前的落後腐敗，而不是一再政治口水的造謠抹黑。

韓國瑜 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

中評委提韓國瑜列不分區首位 謝衣鳯：相信朱立倫經驗

影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠

最新民調揭三腳督結構穩固 需觀察「藍白互鬥」

侯友宜何不考慮全台語？

相關新聞

蔡英文快篩陽性確診 下午行程取消

總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經新冠肺炎快篩後呈現陽性。蔡總統目前症狀輕微，...

還原「禿子燕子漢子」典故 范可欽：拍過最驚濤駭浪的影片

國民黨23日全代會上，高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與總統參選人侯友宜同台，這是「禿子、燕子、漢子」睽違五年再度合體...

賴清德若進白宮 林濁水：中國軍演強度超過裴洛西訪台

民進黨總統參選人賴清德日前的「走進白宮」說法，引發爭議，美方再次透過金融時報釋出「疑賴論」。民進黨前立委林濁水今天表示，...

影／郭台銘到地方反應很兩極 有人加油有人喊誠信

鴻海集團創辦人郭台銘今天到大甲鎮瀾宮參拜，地方人士反應很兩極，一位媽媽興奮請郭抱她小孩合照，還喊著「和郭董合照耶」；也有...

放任郭台銘裂解藍營 造王者朱立倫何時要拿出魄力？

因為國民黨中央的不作為，才會讓鴻海創辦人郭台銘帶著「小郭台銘」們，四處登台，累積氣勢，導致國民黨無法團結。 國民黨全代會過後，新北市長侯友宜代表國民黨參選總統的態勢已定於一尊，「換侯」幾乎已成為過去式。不過，郭台銘方面仍然動作頻頻，全台走透透，並且去拜訪藍營基層民代，或是地方派系上的重要領袖。

軌道建設縣市自籌款驚人 藍委：延誤在地發展

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期，六都、七縣市自籌款恐達5518億元。國民黨立委李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦