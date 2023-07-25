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賴清德過境美國行程？外交部：仍安排中 適時對外說明

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對副總統賴清德即將出訪巴拉圭，並過境美國，外交部發言人劉永健表示，台美雙方目前仍協調安排中，依據雙邊的默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。圖／本報資料照片
針對副總統賴清德即將出訪巴拉圭，並過境美國，外交部發言人劉永健表示，台美雙方目前仍協調安排中，依據雙邊的默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。圖／本報資料照片

副總統賴清德即將於8月出訪友邦巴拉圭，預計將過境美國。對於過境美國的相關行程安排，外交部今表示，台方雙方仍在安排中，將依雙邊的默契與慣例進行討論。

賴清德將以總統特使的身份於8月15日出席友邦巴拉圭總統就職典禮，預計將過境美國。對於相關行程細節，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）日前則指出，賴清德將於去程，和回程中過境美國，並表示，指賴清德過境符合美國長期做法，也符合美台之間非官方關係的本質，同時符合美國一中政策，這次過境跟過去一樣，是按照慣例的做法。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健對於有媒體詢問是否已有進一步行程細節表示，台美雙方目前仍協調安排中，依據雙邊的默契與慣例，行程確定後會適時對外說明。

美國在台協會 賴清德 巴拉圭

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