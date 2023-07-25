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賴清德若進白宮 林濁水：中國軍演強度超過裴洛西訪台

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水今天表示，不必懷疑，「『現在』一旦賴清德副總統進白宮，中國至少軍事演習強度肯定超過裴洛西訪台時」。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水今天表示，不必懷疑，「『現在』一旦賴清德副總統進白宮，中國至少軍事演習強度肯定超過裴洛西訪台時」。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德日前的「走進白宮」說法，引發爭議，美方再次透過金融時報釋出「疑賴論」。民進黨前立委林濁水今天表示，不必懷疑，「『現在』一旦賴清德副總統進白宮，中國至少軍事演習強度肯定超過裴洛西訪台時」。

林濁水透過臉書表示，賴清德一旦現在「進白宮」，陸方軍演的強度將超過美國聯邦眾議院前議長裴洛西去年訪台時。「但是難道只要賴想要進白宮，肯定就𣈱行無礙？」所以雖然有人大作文章，連郭台銘都說美國已經感到「非常焦慮」，「但是保證美國白宮官員沒有半個焦慮的，更不用說美國了」。

此外，賴清德8月將以副總統身分出訪友邦巴拉圭，途中將過境美國，外界關注賴清德過境地點以及與美方官員會晤的層級。日前有媒體報導指出，「賴清德應該會見到副國務卿雪曼，侯友宜去，應該一樣，禮遇不會差。」

對此，林濁水引述這段報導表示，「這話不會怪怪？」兩大黨總統侯選人，其中還有現任副總統，和副國務卿見面是禮遇？雖然這一個國際政治的現實，會相當久都難改變，但是無論如何，「千萬不要再說是禮遇了吧」。

賴清德 美國 白宮 軍演 林濁水

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