台灣加入CPTPP機會很大 鄧振中要柯文哲「不要洩氣」

民眾黨主席柯文哲指稱，兩岸問題未解，台灣無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。行政院政務委員鄧振中今天表示，不同意柯的說法，台灣要參加大型的國際組織，本來就存在很大困難，但他仍認為台灣的機會很大，要柯文哲「不要洩氣」。

鄧振中今上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。對於柯文哲誤將自民黨參院幹事長世耕弘成當成自民黨幹事長，表示自民黨告訴他台灣加入CPTPP無望。鄧振中說，他們接觸日本對象非常廣泛，日本政界沒有不支持台灣的。

鄧振中說，以台灣的局勢，要參加大型的國際組織本來就存在很大困難，這幾十年來的經驗大家都很清楚。台灣過去能參加WTO，當時的局勢絕對沒有比現在好，也是經過前輩努力，最後順利參加，這也是震驚全世界的結果。

鄧振中表示，台灣這20年來經濟順利成長、技術進步、國際化布局都很成功，一部分應歸功於當時參加WTO的成功，從當時也可證明，台灣不是沒有克服困難的能力。再看CPTPP，中國一定是反對台灣參加，可是從其他國家發言和私下交往經驗，「支持我們的力量還是很強，」他無法說何時可完成，但我覺得台灣機會很大，」要柯文哲不要洩氣。

鄧振中表示，柯文哲說因兩岸關係不好所以進不了，「兩岸關係好他們也不會讓我們進，」跟中國再好，他們也無法同意台灣加入國際組織，因為中國策略很清楚，「跟他們來往就好，幹嘛跟別人？」關係好不好對台灣參與國際活動沒有差異。

主持人周玉蔻問，如果總統參選人喊出兩岸一家親、九二共識，就能加入CPTPP，這個前提是否存在？鄧振中說，以他40多年工作經驗，不存在。「中國的策略是他會給你機會，你跟他來往就好，不國際來往由他做」，就像區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是更多國家參加，當時兩岸關係滿好的，台灣提出申請還是沒辦法。

至於若晚於多少年加入CPTPP對台灣比較不利？鄧振中說，「假如中國先進，我們就完全沒機會了。」中國現在以2理由嘗試說服其他國家支持中國加入，一是中國市場大，但不見得會公平開放給你；二是中國正在開放。如果中國先入會，台灣絕對不會有希望，無論如何台灣一定要在他們之前完成。

周玉蔻問，如果台灣入會，是否會阻擋中國加入？鄧振中則說，要客觀看中國條件，假如中國徹底執行市場經濟，公平對待外國企業，台灣沒有理由反對。但如果中國表面上講市場經濟，實際上政府又有很多干預或是以不正當方法排擠外企進入中國，沒有人會同意他們參加。

周玉蔻也問，針對個別談判中，是否有其他會員國扮演中國擋門角色？鄧振中說，有些國家認為，把中國帶到國際體系是滿重要的，這也無可厚非，但問題是大家要中國證明他們能遵守規則，說話也要算數，中國參加WTO時，就是答應很多事後來沒做，造成美中貿易戰；國際把市場開放給中國，獲得很大利益，但他們付出並不相對。

鄧振中說，CPTPP很多成員國主張2件事，能不能答應體制要遵守高標準、能不能證明過去執行的是好的紀錄。台灣沒有放棄希望、機會還是滿好的，因為這兩個條件我們都能滿足，台灣講話算數，也願意接受高標準。

他也提到，現在台灣跟美國簽訂台美貿易倡議，不可能跟美國簽高標準協定結果違約，「美國也不會放過我們。」從這兩個條件可知，台灣很紮實地證明給世界各國看；至於中國的政治反對不要緊，總是要面對，一步步走，明理的國家還是比較多。