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陳椒華再嗆我國反貪腐法制落後 別把美方跟國人當笨蛋

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華。記者曾學仁／攝影
時代力量立委陳椒華。記者曾學仁／攝影

時代力量立委陳椒華今天說，行政院及法務部對美方說謊，聲稱我國法規體系已經足以落實台美貿易協定「反貪腐」的規定，外交部強調談判過程絕無說謊或欺騙，再次顯示我國官員對於落後法制洋洋自得，騙得了一時，騙不了一世，別把美方跟國人當笨蛋。

陳椒華今天透過新聞稿指出，針對行政院及法務部對美方說謊、詐騙，外交部昨天透過媒體回應，「強調與美談判過程絕無說謊或欺騙」、「雙方也會各自查證確認相關資訊，並非只憑一面之辭就得到結論」，我國官員對於落後法制洋洋自得，真是無恥。

陳椒華說明，依據貿易協定文本第五章「反貪腐」，其中第5.2.6條清楚寫明，「美國在台協會透過其指定代表，認知到其代表領域當局依據2003年10月31日於紐約完成之《聯合國反貪腐公約》之義務。駐美國台北經濟文化代表處透過其指定代表，認知到其代表領域當局依據2015年5月20日之『聯合國反貪腐公約施行法』之義務。」

陳椒華表示，台灣有義務履行自己訂定的「聯合國反貪腐公約施行法」，而在聯合國反貪腐國際審查委員2022年來台審查時，對於我國行政及立法機關怠於制訂「揭弊者保護法」、「妨害司法關說罪」等，當時在審查結論提出嚴重的批判意見。

陳椒華質疑，難道行政院跟外交部都不把國際審查委員的意見當成一回事，「不要以為國人都不會看協定文本和國際審查意見。」

陳椒華強調，正是因為美方會查證相關資訊，我國政府更不應該在反貪腐法制落後的狀況下，逃避立法與修法的責任，而向美方謊稱現行法制已經足夠「反貪腐」，騙得了一時，騙不了一世，別把美方跟國人當笨蛋。

陳椒華 聯合國 外交部 貪汙

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