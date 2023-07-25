台日執政黨2加2會議東京登場 綠委郭國文率團訪問日本

民進黨立委郭國文今天率團訪問日本，預計在27日參加執政黨2加2會議、29日出席全日本信賴台灣之友會成立大會，包括民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安、民進黨前主席卓榮泰、民進黨立委劉世芳等人也都將會出席成立大會。

亞東國會議員友好協會會長郭國文今天率團前往日本，訪團成員包括民進黨立委何志偉、林靜儀、賴惠員，還有6位包括新北市、台南市、南投縣的地方議員，預計展開5天的訪日行程，並且在7月29日返回台灣。

郭國文今天受訪時表示，這次的執政黨2加2會議是由日方主辦，地點選在東京，流程上相當謹慎，主要會討論軍事跟外交的面向，他們必須尊重地主的安排，至於是否會依循上次在台北舉行的模式，現在還不得而知。

郭國文說明，執政黨2加2會議安排在27日，為期一天，大約是一個下午的時間，而當天除了他本人以外，還有民進黨立委羅致政也會一同參加。

郭國文說，他們的訪團將在29日參加全日本信賴台灣之友會成立大會，包括潘孟安、卓榮泰、劉世芳都會代表賴清德競選總部出席，不過他們還會先行拜會日本的國會議員，主要會側重在外交跟經濟安保的面向，希望能夠做到台日交流的傳承工作。