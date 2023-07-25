鄭弘儀為賴清德復出 29日「鄭知道了」東京開講

台日執政黨2加2會談將於27日在東京登場，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文今天率團前往日本進行國會交流。訪問團29日也會參加在東京舉行的「鄭知道了海外開講」及全日本信賴台灣之友會成立大會。

郭國文表示，這次為期5天的赴日訪問，訪問團成員包括民進黨立委何志偉、林靜儀、賴惠員及6位縣市議員，希望與日本政要就安保政策進行交流，包括國際組織面向及經濟安保面向等，而跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）就屬其中之一，也希望了解目前日本對台相關政策方向。

此外，日前宣布休息的政論節目主持人鄭弘儀也特別為了幫賴清德造勢復出，將於29日舉行「鄭知道了」海外開講，當天參與節目的來賓包括立委郭國文、劉世芳、何志偉、林靜儀、賴惠員及新北市議員山田摩衣等。