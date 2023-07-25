快訊

最新民調曝光！賴清德第一 治國能力領先柯文哲15個百分點

評／台南「森山市集」爆商標爭議 避免商標被搶律師指關鍵在這一點

三星摺疊機Galaxy Z Fold5厚度變薄！Tab S9、Watch6定價意外曝光「它」竟降價

鄭弘儀為賴清德復出 29日「鄭知道了」東京開講

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日前宣布休息的政論節目主持人鄭弘儀也特別為了幫賴清德造勢復出，將於29日舉行「鄭知道了」海外開講。圖／取自網路
日前宣布休息的政論節目主持人鄭弘儀也特別為了幫賴清德造勢復出，將於29日舉行「鄭知道了」海外開講。圖／取自網路

台日執政黨2加2會談將於27日在東京登場，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文今天率團前往日本進行國會交流。訪問團29日也會參加在東京舉行的「鄭知道了海外開講」及全日本信賴台灣之友會成立大會。

郭國文表示，這次為期5天的赴日訪問，訪問團成員包括民進黨立委何志偉、林靜儀、賴惠員及6位縣市議員，希望與日本政要就安保政策進行交流，包括國際組織面向及經濟安保面向等，而跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）就屬其中之一，也希望了解目前日本對台相關政策方向。

此外，日前宣布休息的政論節目主持人鄭弘儀也特別為了幫賴清德造勢復出，將於29日舉行「鄭知道了」海外開講，當天參與節目的來賓包括立委郭國文、劉世芳、何志偉、林靜儀、賴惠員及新北市議員山田摩衣等。

日本 議員 郭國文

延伸閱讀

賴清德暗示防藍白合 謝衣鳯：整合考驗在野智慧

賴清德談台南政績狠被酸 她笑：創下跟市民道歉的2大奇蹟

最新民調曝光！賴清德第一 治國能力領先柯文哲15個百分點

最新民調揭三腳督結構穩固 需觀察「藍白互鬥」

相關新聞

影／蔡英文總統新增行程 探視遭彈藥炸傷士官

蔡英文總統今天新增行程，比預計的09時30分提早抵達內湖三軍總醫院，在國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明陪同下，探視陸軍六軍...

台日執政黨2加2會議東京登場 綠委郭國文率團訪問日本

民進黨立委郭國文今天率團訪問日本，預計在27日參加執政黨2加2會議、29日出席全日本信賴台灣之友會成立大會，包括民進黨總...

許宗力創「特殊國與國」 藍委：難怪蔡英文提再任大法官

1999年，前總統李登輝拋出兩岸是「特殊國與國關係」的「兩國論」，造成台海動盪，「特殊國與國關係」被證實由現任司法院長許...

鄭弘儀為賴清德復出 29日「鄭知道了」東京開講

台日執政黨2加2會談將於27日在東京登場，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文今天率團前往日本進行國會交流。訪問團...

賴清德暗示防藍白合 謝衣鳯：整合考驗在野智慧

民進黨總統參選人賴清德昨晚於台中參加餐會，提及2004總統大選，被認為是暗示嚴防藍白合。國民黨立委謝衣鳯今日對此表示，藍...

影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員都在做「太平官」，沒有積極回應。行政院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦