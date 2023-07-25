賴清德暗示防藍白合 謝衣鳯：整合考驗在野智慧
民進黨總統參選人賴清德昨晚於台中參加餐會，提及2004總統大選，被認為是暗示嚴防藍白合。國民黨立委謝衣鳯今日對此表示，藍白總統參選人的支持度總和大過民進黨，在野該如何討論合作，完成政黨輪替，考驗在野黨的智慧，民進黨未來一定會見縫插針。
謝衣鳯說，民進黨非常會選舉，所以一定有掌握台灣過半民意希望可以政黨輪替，而藍白總統參選人的支持度總和是大於民進黨總統參選人的，在這情況下，在野該怎麼討論如何合作，如何共同下架民進黨，完成台灣民眾希望政黨輪替的心願，考驗在野黨的智慧。
謝衣鳯表示，民進黨未來一定會見縫插針，對於在野黨的團結合作，一定會開始攻擊兩黨參選人，以總統勝選為首要目標，希望在野黨可以發揮最大的智慧，完成台灣民眾心願，政黨輪替，台灣更好。
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