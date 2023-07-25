最新民調 賴清德第一 治國能力領先柯文哲15%

台灣民意基金會今天釋出最新民調，針對民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜詢問民眾對於三人親和力、治國能力、處理兩岸關係及維護台灣主權的看法。各項調查中，賴清德均獲得第一，尤其治國能力，賴清德獲三成八支持，領先柯文哲15個百分點，柯文哲又領先侯友宜6.5個百分點。

民調問三位總統參選人的親和力，結果顯示，20歲以上台灣人中，三成二認為賴清德較有親和力，三成一認為柯文哲較有親和力，一成七認為侯友宜較有親和力， 一成認為三個人親和力都差不多。

民調也問三位總統候選人的治國能力，結果顯示，20歲以上台灣人中，三成八認為賴清德治理國家的能力比較好，二成三認為柯文哲比較好，一成七認為侯友宜比較好。賴清德領先柯文哲15個百分點，柯文哲又領先侯友宜6.5個百分點。

民調也問三位總統參選人處理兩岸關係的能力，最新民意顯示，20歲以上台灣人中， 兩成八認為賴清德較有能力處理好兩岸關係，兩成五認為柯文哲比較有能力，兩成二認為侯友宜比較有能力。至於三位總統候選人誰較有心維護台灣主權，結果顯示，20歲以上台灣人中， 四成三認為賴清德較有心維護台灣主權，一成九認為柯文哲較有心，一成六認為侯友宜較有心。

民調也問，三位總統參選人誰較有能力提升台灣國際地位，結果顯示，20歲以上台灣人中，四成的人認為賴清德較有能力提升台灣國際地位，其次是柯文哲獲兩成六肯定，第三是侯友宜的一成五。

民調也問，三位總統參選人誰當選最能讓人安心，結果顯示，20歲以上台灣人中， 三成五覺得賴清德當選最安心，二成三覺得柯文哲當選會最安心，二成一覺得侯友宜當選才最安心。

民調也問，2024台灣總統選民的投票傾向，結果有三成六支持賴清德，二成八支持柯文哲，二成支持侯友宜。賴清德領先柯文哲8.6個百分點，柯文哲又領先侯友宜7.6個百分點。至於國人對民進黨的感情溫度，結果顯示，20歲以上台灣人中，有三成九對民進黨有好感，三成二有反感，二成三無感，既無好感，也無反感。好感比反感多七個百分點。從平均溫度看，20歲以上台灣人對民進黨的感情溫度是49.5度。

民調也問國人對國民黨的感情溫度，結果顯示，20歲以上台灣人中，二成六對國民黨有好感，三成二有反感，三成五無感。從平均溫度看，台灣人對國民黨的平均感情溫度是46.59度。至於國人對民眾黨的感情溫度，結果顯示，20歲以上台灣人中，三成二對民眾黨有好感，二成六有反感，三成四無感。從平均溫度看，台灣人對民眾黨的平均感情溫度是 49.06度。

民調也問台灣人的政黨支持傾向，結果顯示，20歲以上台灣人中，三成二支持民進黨，二成三支持國民黨，一成七支持民眾黨，1.8%支持時代力量，1.9%支持台灣基進，二成三為中性選民。

該民調訪問期間為7月17至18日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話占70%，手機占30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。