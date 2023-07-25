快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
行政院長陳建仁今天視察中央災害應變中心，針對韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，陳建仁今表示，韓講話一向都相當聳動，不要做不必要的抹黑造謠。記者王長鼎／攝影
行政院長陳建仁今天視察中央災害應變中心，針對韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，陳建仁今表示，韓講話一向都相當聳動，不要做不必要的抹黑造謠。記者王長鼎／攝影

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員都在做「太平官」，沒有積極回應。行政院長陳建仁今表示，韓前市長一向講話都相當聳動，希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員，面對韓國瑜罵民進黨貪腐，行政團隊都無作為，政務官員好像躲在棉被裡做太平官。

陳建仁今表示，他在上周的行政院院會，已經要求各部會對於群眾關心的議題，就要在第一時點上來做相關的回應，各個部會也會這樣來辦理。關於貪腐的問題，他說，實際上在最近幾年來，根據國際透明組織的全球清廉印象指數評比，台灣在近幾年來已經從36名進步到25名，這是一個國際認證的事實，他會認真把打貪腐的事情做得更好。

陳建仁並指出，韓前市長一向講話都相當聳動，也不是這一兩天的事情，他為了個人或者是政黨博取版面，當然會講這樣的話，但他希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。

侯友宜雖在黨內爭取到韓國瑜支持，但在非綠聯盟整合方面，還有很多努力空間。（國民黨臉書）
侯友宜雖在黨內爭取到韓國瑜支持，但在非綠聯盟整合方面，還有很多努力空間。（國民黨臉書）

韓國瑜 民進黨 陳建仁

延伸閱讀

影／基隆市長議員要求彈藥庫遷離住宅區 陳建仁：已與國防部溝通

杜蘇芮颱風來勢洶洶 陳建仁指示做好一切防颱整備

與韓國瑜破冰民調可望上升？ 侯友宜這麼說

杜蘇芮颱風將襲台 陳建仁指示各部會密切關注颱風動態

相關新聞

傳藍營尋王淺秋戰中正萬華 于美人：選區議員情何以堪

國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委人選難產，外傳黨內試圖詢問王淺秋意願。無黨籍立委參選人于美人今受訪時則說，國民黨...

最新民調 賴清德第一 治國能力領先柯文哲15%

台灣民意基金會今天釋出最新民調，針對民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜詢問民眾對於三...

影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員都在做「太平官」，沒有積極回應。行政院...

美國退伍軍人年會致詞 蔡英文：對台美合作充滿信心

蔡英文總統於24日深夜以錄影方式為「美國海外作戰退伍軍人協會2023年年會」開幕式致詞，她感謝該協會每年均通過決議表達對...

馬英九今訪問歐洲 將於愛爾蘭世界年會發表演說

前總統馬英九今日訪問歐洲，預計將出席國際蘭馨世界總會於愛爾蘭舉行的世界年會發表演說。馬英九辦公室表示，馬英九除了在演說中...

【專家之眼】賴清德露出馬腳 美國人霧裡看花？

前陣子民進黨總統參選人賴清德表示「當台灣總統可以走入白宮，台灣人所追求的政治目標就已經達成」，引來美方關切。長期友綠的外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦