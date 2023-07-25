影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員都在做「太平官」，沒有積極回應。行政院長陳建仁今表示，韓前市長一向講話都相當聳動，希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。

高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員，面對韓國瑜罵民進黨貪腐，行政團隊都無作為，政務官員好像躲在棉被裡做太平官。

陳建仁今表示，他在上周的行政院院會，已經要求各部會對於群眾關心的議題，就要在第一時點上來做相關的回應，各個部會也會這樣來辦理。關於貪腐的問題，他說，實際上在最近幾年來，根據國際透明組織的全球清廉印象指數評比，台灣在近幾年來已經從36名進步到25名，這是一個國際認證的事實，他會認真把打貪腐的事情做得更好。