影／韓國瑜喊下架貪腐民進黨 陳建仁：別抹黑造謠
高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員都在做「太平官」，沒有積極回應。行政院長陳建仁今表示，韓前市長一向講話都相當聳動，希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。
高雄市前市長韓國瑜日前在國民黨全代會喊「下架貪腐民進黨」，民進黨立委張宏陸批評閣員，面對韓國瑜罵民進黨貪腐，行政團隊都無作為，政務官員好像躲在棉被裡做太平官。
陳建仁今表示，他在上周的行政院院會，已經要求各部會對於群眾關心的議題，就要在第一時點上來做相關的回應，各個部會也會這樣來辦理。關於貪腐的問題，他說，實際上在最近幾年來，根據國際透明組織的全球清廉印象指數評比，台灣在近幾年來已經從36名進步到25名，這是一個國際認證的事實，他會認真把打貪腐的事情做得更好。
陳建仁並指出，韓前市長一向講話都相當聳動，也不是這一兩天的事情，他為了個人或者是政黨博取版面，當然會講這樣的話，但他希望所有的論述都要根據事實，不要做不必要的抹黑造謠。
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