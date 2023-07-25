馬英九今訪問歐洲 將於愛爾蘭世界年會發表演說

前總統馬英九今日訪問歐洲，預計將出席國際蘭馨世界總會於愛爾蘭舉行的世界年會發表演說。馬英九辦公室表示，馬英九除了在演說中弘揚中華民國對維護婦女權益之貢獻，同時也將訪問聖母大學倫敦分院發表演說，並率「大九學堂」學員與聖母大學交流。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九任內對維護婦女權益不遺餘力，不僅推動通過聯合國「公民與政治權利國際公約」與「經濟社會文化權利國際公約」兩公約，保障婦幼權益，深獲國際肯定，因此國際蘭馨世界總會特別邀請馬英九蒞臨世界年會發表演說，闡述其任內對婦女權益的貢獻。

蕭旭岑表示，相較於當今的蔡政府，雖是首位女性國家元首，卻創下「女性閣員比率最低」的紀錄，近日還引發諸多性別平權爭議。馬前總統關心慰安婦議題，注重性別平等，任內還敦促立法院於2011年制定「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」（CEDAW），因此獲得國際蘭馨世界總會特別邀請。

蕭旭岑指出，馬英九也將率「大九學堂」學員訪問英國，出席聖母大學倫敦分院邀請之交流並發表演說，暢談今年3月訪問中國大陸，以及日前邀請大陸五所大學的陸生回訪相關經驗，說明兩岸青年交流刻不容緩，對穩定兩岸和平與區域情勢，都有不可取代的重要意義。