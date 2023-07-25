【專家之眼】賴清德露出馬腳 美國人霧裡看花？

前陣子民進黨總統參選人賴清德表示「當台灣總統可以走入白宮，台灣人所追求的政治目標就已經達成」，引來美方關切。長期友綠的外媒《金融時報》報導稱，美國官員要求台方澄清賴的說法，還透露賴讓美方「很焦慮」，怕他當選後會有陳水扁執政時期的風格，在未和美方預告的情況下，出現意料之外的發言或行動。

此事首先要確定的，應該是否為假消息？《金融時報》雖是外媒，但對國內政情報導立場，早已不是公開秘密。最簡單的觀察是，雖然被質疑，但賴辦對該媒體還是非常客氣，只說報導不能只看一半，再罵特定媒體持續刻意放大炒作；另外則是議題發酵後，賴在23日參加「中區宗教後援會」時，明明是宗教場子，話題卻忽然硬轉到台灣願意和中國對話。這種相對溫和態度，顯然是為了補破網，講給美國聽的。

其實，對稍微了解台灣政情的人來說，從民進黨的歷史結構與賴性格來看，賴此次發言與預料萬一當選後的作為，是相當順理成章的，反而是美方要澄清的反應比較奇怪。

說順理成章，是因為從歷史結構分析，民進黨的兩大神主牌，就是廢核與台獨。在台灣這麼缺電的情況下，綠營還是硬挺廢核到底，台獨背後隱含的政治意義更高，民進黨政客不會視而不見。固然對岸壓力很大，但獨派給綠營領導人壓力，一向也不小。尤其大老們曾為了賴這個台獨金孫，在蔡英文連任時，公開要蔡下台，賴如果之前沒做過相當交心表態，大老們不會為賴出錢出力；更何況，賴所處的新潮流系，據說還是堅持理念的。

至於賴的性格，民選政治人物處事圓融本是常事，但台灣人民都還記得，2015年賴敢冒民主政治之不韙，藉口李全教賄選案未釐清前，拒絕進入議會。行政首長規避議會監督、不顧司法先給人定罪，這暗示其有暴衝性格，一般規則無法壓制。

類似暴衝行為在2017年又展現一次。當他擔任行政院長，在立法院進行施政答詢時表示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」。這是中華民國首位在國會殿堂公開違憲主張台獨的閣揆。

民進黨不是首次執政。扁朝八年用了七個閣揆，除了唐飛之外，其他院長哪個不獨又懂國安?包括之前要拿著掃把抗敵的蘇貞昌，與認為2028前台美可能恢復建交的游錫堃，但他們當權時都知道有些界線不能跨越，賴在性格上顯然是更為暴衝的人物。

這樣的人一旦當選，美國在對中共關係裡，或許能拿到緊繃兩岸關係的好處，但只要不想打仗，就會陷入被動。當年陳水扁迷航外交給美國帶來的麻煩，恐怕只是小菜一碟。

美國沒有看清情況，目前對賴仍有期待，只讓賴在赴美過境前給個解釋，這個反應才是奇怪，蔡總統應是居功厥偉。她繼承李登輝路線，又沒派系淵源，不算典型的民進黨人物，也因此獨派壓力對她沒用，得以保持相對穩健的對美路線。但走這個路線經驗看來並未傳承給賴。

以此事為例，賴爭議發言是在民進黨中央黨部接見全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會的場子，鬧大的言論是透過該黨新聞稿發出去的，再加上他之前要跟習近平共進晚餐的言論，換句話說，他所領導的民進黨幕僚既不知中，又不懂美。這樣的團隊如果來領導中華民國台灣，未來兩岸三方都要有坐雲霄飛車的心理準備了。