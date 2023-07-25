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國發會：前瞻軌道建設若執行困難 地方可改變計畫

聯合報／ 記者賴昭穎楊竣傑／台北報導
前瞻軌道建設，成為地方政府難割難捨的燙手山芋。(本報資料照片)
前瞻軌道建設，成為地方政府難割難捨的燙手山芋。(本報資料照片)

地方政府憂心前瞻軌道建設成為財政負擔，國發會等相關部會昨天表示，若地方政府評估後續執行有難度，可依照程序進行計畫變更，報請中央審議，以達到資源合理運用的目的。官員也說，地方政府不應在計畫核定後才質疑負擔款過高無法負擔，反而更應加強鼓勵沿線車站及機廠聯合開發、興辦社會住宅與產業園區等措施，提升大眾運輸使用率與捷運運量，以確保財務可行性及營運永續性。

據了解，在行政院副院長鄭文燦指示下，包括國發會、交通部、財政部等部會昨天都發出新聞稿回應。國發會指出，捷運建設計畫是地方政府主動提出，經過可行性研究，再辦理綜合規畫，才提送中央審議，非由中央主導。此外，地方政府提報捷運建設時，已了解中央補助比率，並應自行評估縣市財務負擔，確認可負擔後才提出計畫。

國發會表示，地方政府本來就應考量都市發展及財政狀況推動捷運建設，不應為推動而推動，中央是以補助經費的立場予以協助，地方政府不應計畫核定後才質疑地方負擔款過高無法負擔。

交通部則回應，有關捷運與鐵路立體化建設經費，中央與地方經費分攤方式大部分是根據相關規定辦理，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助，計畫的用地費及自償性經費則由地方政府自籌。

財政部稱，為協助地方建設減輕財政負擔，中央已透過中央統籌分配稅款搭配一般性補助款，挹注地方財源，近年地方獲配財源已逐年成長，加上還有計畫型補助款，中央已盡力協助地方政府財政需要。

捷運 交通部 軌道建設 社會住宅 鄭文燦

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