李伯道性騷案成立 將送法官評鑑

懲戒法院前院長李伯道五月八日退職，傳出是因四度性騷擾女部屬。女部屬上月廿一日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會昨決議申訴案成立，並建議移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。

法界指出，李伯道將來若被送懲戒法院，如判免除職務、撤職、剝奪或減少退休金及退養金確定，不論退職或退休，領取的退休金、退養金都將剝奪或減少。

李伯道昨表示遺憾，並指調查程序中多次請求委員會調查對他有利證據，卻遭漠視，認為申評會遭有心人士架空，將循法律途徑提起救濟、捍衛聲譽。

懲戒法院今年赴雲林辦法官交流自強活動，同事們敬酒歡送即將退休的李，李疑酩酊，回酒店時被指強抱住落單女部屬；女部屬逃回房間，李還要求她回房「聊天」。

返回工作崗位後，李又接二連三強摟女部屬，要求外頭的人不得進入，甚至拿出署名「老闆」的告白信，讚女部屬工作能力強、很感謝，但沒有「好好珍惜」「感到茫然」。女部屬事後具名向司法院秘書長林輝煌申訴，林四月廿一日勸退李伯道，林自己在六月一日接任懲戒法院院長一職。

李伯道日前透過媒體說，因林輝煌要求他思考目前MeToo風暴衍生的社會輿情，恐無法自清，建議他裝病提前辭任，他「礙於這種上下逼宮氣氛」，答應提前辭職。不過，政壇的MeToo在五月底、六月初發燒，李五月八日就退職，遭外界質疑。

司法院申評會昨天下午召開委員會，全體十一名委員出席評議，決議申訴案成立。司法院表示，為保護申訴人隱私及權益，處理程序及申訴案件內容依法無法公開，當事人對於決議有異議者，得於收受書面通知次日起廿日內，向申評會提出申復。