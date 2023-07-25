揭露性騷被害人個資 最重罰60萬

「性騷擾防治法」修正草案昨天於立法院初審通過，嚴加保密被害人資訊，規範各媒體不得報導或記載被害人姓名等身分資訊，違者最重處六十萬元以下罰鍰，明定被害人可請求民事懲罰性賠償；另外，朝野立委與衛福部對權勢性騷擾定義是否納宗教，相關罰則、刑責是否提高尚無共識，共十條院版條文保留送黨團協商。

由於衛福部對於性騷擾定義，增列權勢性騷擾為對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照顧之人，利用權勢或機會為性騷擾。朝野立委表達，希望列入宗教或信仰加以規範，也成為激辯的內容。

立委范雲就表示，接獲許多信仰性騷擾陳情案，針對權勢性騷擾關係樣態，建議納入信仰；立委游毓蘭說，串流平台日前推出韓國犯罪紀錄片「以神之名：信仰的背叛」，宗教或信仰相關的性騷擾情形滿多的，應把宗教信仰明示列入權勢性騷擾。

衛福部長薛瑞元表示，談到信仰是比較麻煩，不是敏感問題，主要是定義方面，若藉由信仰趁機性騷擾要寫成文字，可能無法定義清楚。衛福部保護服務司長張秀鴛說，此意見於行政院修訂雖有討論，但談論到宗教，十分敏感，條文內已有其他類關係，或可在說明欄納入。

但游毓蘭強調，「該做的，就應該要做」，跨黨派委員同意納入宗教信仰，對於假宗教之名，掠奪信徒的財產或貞操，應該要把宗教納入規範。因衛福部與立委意見不同，此條文予以保留，送黨團協商。

另外，張秀鴛說，此次修法主要增訂被害人保護專章，以及對權勢性騷擾加重懲處，刑事罰則增訂加重其刑二分之一，行政罰最高處六十萬元罰鍰；另明定被害人可請求民事懲罰性賠償，依侵害情節，酌定損害額一至三倍賠償金。至於申訴期限，非權勢性騷擾為知悉事件發生後兩年內，權勢性騷擾為三年內。

不過，昨審理法條，針對衛福部主張性騷擾者最重可處二年以下有期徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金，並增訂利用權勢或機會而犯之者，加重其刑二分之一，朝野立委認為罰則和刑期都該加重，此兩條文未獲共識；對性騷擾申訴期限，朝野立委均希望延長申訴期，並針對知悉及事件發生日的區別，要求衛福部說明清楚。

委員會初審通過條文中，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載被害人姓名或足以識別身分資訊，但被害人已成年且經本人同意、受監護宣告者取得監護人同意、檢察官或法院依法認為有必要者，不受此限；若監護人為該性騷事件行為人、犯罪嫌疑人或被告，不得報導或記載被害人姓名或其他足資識別被害人身分資訊。