議員憂新竹軌道建設付之一炬 市府：研擬合適方案

民進黨新竹市議員陳建名今天說，新竹市長高虹安對於前朝市府的重大建設明顯擺爛，包括新竹大車站計畫及輕軌，憂心過去努力與爭取到的經費都將付之一炬。

新竹市長高虹安今天透過新聞稿回應，有關大新竹車站，目前正在綜合規畫階段，會廣納各方意見，研擬最適合新竹市的建設方案。新竹輕軌則持續與中央各部會、新竹縣政府溝通協調有關土地取得、經費分攤等議題。

「聯合報」報導，總統蔡英文2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期。新竹市前市長林智堅爭取的「新竹大車站」工程費約新台幣104億元，市府要自籌近29億元，新竹市長高虹安說，原本的效益評估過於樂觀，經過綜合評估，此案不一定要走下去。

陳建名今天發布新聞稿表示，高虹安上任後對於前朝市府的重大建設明顯擺爛，其中新竹輕軌與新竹大車站互為連動，若捨棄大車站計畫未來輕軌若要連接新竹車站該如何完成。

陳建名指出，高虹安選舉期間說要解決新竹交通，開支票喊出金山街自行車道、輕軌改成自駕公車的「智軌」，如今選後絕口不提、也沒有推動進度，不僅無視重大建設對於首長是接力、接棒，過去努力的進度與爭取到的經費都將付之一炬。

陳建名強調，高虹安就任後喊出要加速重劃與都更，未來如關埔二期、頭前溪一帶及高峰自辦市地重劃，在都更後引進大量人口，新竹市人口與交通的問題會更加嚴重。

陳建名強調，過去市府著眼於新竹科學園區產業的興盛及未來口人潛勢，向中央爭取新竹輕軌與大車站計畫，去年整體路網評估計畫已獲交通部同意備查，並進行到綜合評估階段。

陳建名呼籲，市府許多現任局處長，過去都曾參與新竹大車站計畫，應站在市民公共利益，給予沒有行政經驗的首長真實建議，不要讓城市的發展淹沒在政治算計及利益分配中。

新竹市府發新聞稿回應，有關中央前瞻預算分配及執行情況，市府會廣納各方意見，不預設任何立場，目前正依議會提案建議，後續將召開公聽會，以聽取各界意見後再研議。

市府表示，目前新竹大車站正在綜合規畫階段，市府5月31日與台鐵局協商主辦機關等事宜，現階段就計畫內容進行檢討，持續與台鐵局協商，並廣納各方意見，不會預設任何立場，找尋各方共識後，研擬最適合新竹市的建設方案。

高虹安指出，2022年新竹市政府上繳2106.34億元稅款，新竹市人均上繳稅額46萬5517元是全國各縣市第1名，但中央給予新竹市的分配數僅143.88億元（含稅課收入及補助收入），國稅回返率只有6.83%，新竹市貢獻國庫如此高的稅收，卻沒有相對應回收，若比較6都，新竹市面臨的財政負擔相對拮据許多。

高虹安表示，如果財政收支劃分法無法一時改動，那麼中央推動的前瞻預算實際上也應多考量新竹市面臨的財政負擔，提供更多前瞻預算的協助，支援非6都的財政窘境。

高虹安說，身為市長，必須要將有限的預算運用在對新竹市有助益的建設和民生上面，盼中央應該跟地方協商，給予地方明確的前瞻設定目標及相對應的預算，集中投入資源來因應，才能真正說是前瞻。

竹市府交通處表示，新竹輕軌計畫可行性研究報告，交通部於111年12月5日召開委員審查會議，尚有許多可行性細節須確認。

竹市交通處表示，目前持續與中央各部會、新竹縣政府溝通協調有關土地取得、經費分攤等議題。

交通處指出，日前已拜訪新竹科學園區管理局討論意見，後續也將拜會新竹縣政府，並與工研院、國立清華大學、國立陽明交通大學、交通部台灣鐵路管理局及鐵道局等溝通協調，以取得共識。