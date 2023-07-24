陽光行動／前瞻自籌款壓力增 張善政：責任跑不掉盡力承擔

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期，縣市自籌款負擔倍增。對此，桃園市長張善政今天受訪表示，分擔的責任跑不掉，會盡力承擔，桃園應不會出現過去苗栗的財政缺口。至於是否會評估取消部分建設，張善政說不至於需要取消，只是要做好時間、先後次序的安排。

前瞻基礎建設計畫造成地方巨大財政壓力，許多縣市都盼望財政收支劃分法修法，透過修正統籌稅款分配方式，紓解地方負擔。政大財政學系陳國樑則建議，中央可先將所得稅與消費稅下放給地方，對地方財政有實質幫助。

對此，桃園市財政局表示，中央集權集稅是地方財源不足的問題關鍵之一， 以去年度為例，國稅占總稅收達88%，屬於直轄市、縣市稅的地方稅收僅不到12%，營業稅及所得稅占國家總稅收的比例高達71.7%，全部歸中央所有，甚為不合理，若能將所得稅跟消費稅（營業稅）釋放給地方，確有實質幫助。

而憲法保障地方自治，理應包含保障地方財政自主，憲法卻未有明確的條文，是否同意應該將地方財政自主修入憲法？財政局則表示，財劃法修法不易，修改憲法未見得比較容易，修憲後仍需積極推動修改財劃法，桃園市一直以來都很關注中央修法議題，桃園日前也已行文至中央主管機關，爭取應有的合理財政待遇，未來會持續在適當時機，提出有利地方政府的方案。