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陽光行動／前瞻鉅額自籌款新市府承擔 桃議員諷：巧婦無米也得炊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
前瞻基礎建設計畫造成地方巨大財政壓力，國民黨桃園市議員舒翠玲今天大嘆，剩餘自籌款只能由新市府承擔，「巧婦無米也得努力炊」。本報資料照
前瞻基礎建設計畫造成地方巨大財政壓力，國民黨桃園市議員舒翠玲今天大嘆，剩餘自籌款只能由新市府承擔，「巧婦無米也得努力炊」。本報資料照

前瞻基礎建設計畫造成地方巨大財政壓力，尤其在桃園，鐵路地下化總經費要1047.93億元，市府負擔257.43億元，前市府只支出3%的地方分攤款，其餘97％全落在新市府身上。國民黨桃園市議員舒翠玲今天表示，執政者常用建設迷思蠱惑人民，進而達到自己的政治目的與利益，如今新市府只能承擔剩餘的自籌款。

「咒詛讓人死！這就是民進黨政府的前瞻軌道建設，」舒翠玲表示，今天看到本報陽光行動專題「前瞻軌道建設成地方財政陷阱」，不知民眾看了以後作何感想。

舒翠玲表示，去年9月她就發現，桃園市鐵路地下化工程截至去年底，前市長鄭文燦7年任內只編了1.07%的預算，剩下98%的自籌款全部要由現任市長張善政承擔，這還不包括通貨膨脹可能會多出來的差額。

舒翠玲說，很多年輕人不敢生孩子，不是因為生不起而是養不起，現在前瞻軌道建設面臨的問題就是生不生得起，如果舉債蓋好了，後面又養不養得起呢？難保不會淪入不斷舉債的惡性循環當中。

舒翠玲大嘆，民眾常陷入建設迷思，執政者也常用建設的迷思去蠱惑人民，達到自己的政治目的與利益，現在可以確定的是，前瞻軌道建設周邊的土地已經全部炒完，而且透過所謂的建設之名，達到政黨或個人利益及目的之實，「張善政市長現在得練就一身巧婦無米也得努力炊的境界。」

舒翠玲 軌道建設 桃園

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