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接見法國參議院訪團 賴清德：請持續關注印太和平穩定

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團，他說，台灣與法國都是民主國家，共同追求民主、自由、人權等普世價值。目前全世界走向民主的國家，面對極權的挑戰，也愈來愈團結。希望未來，法國與台灣的經貿關係能夠持續加強，請法國持續關注印太和平穩定。

賴清德表示，歡迎葛托蘭率團來台，用行動表達對台灣的支持。他很高興能在總統府歡迎訪團，感謝長期以來對台灣的支持。法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）完成階段性任務，即將離開台灣，他也要對公孫孟表達感謝。

賴清德指出，葛托蘭在2020年疫情期間，號召法國國會兩院110席議員連署支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。這連署也促成2021年法國兩院通過將台灣納入國際組織工作的決議。他要再次感謝葛托蘭對台灣的關心，並以行動展現支持。

賴清德表示，他看到法國對烏克蘭人民的支持，台灣也支持烏克蘭人民。近來我國外交部捐助250萬美元，協助烏克蘭修建基輔市橋梁；法國大巴黎都會區也捐助100萬美元，協助烏克蘭的橋梁重建計畫。這代表法國與台灣都是民主國家，也支持其他民主國家。

賴清德說，近來台灣輝能科技公司到法國北部投資設廠，金額達52億歐元。也希望未來，法國與台灣的經貿關係能夠持續加強，並請法國持續關注印太和平穩定。

葛托蘭表示，台灣在新冠肺炎疫情期間表現亮眼，無論在科技、公衛或公共自由方面，都給予民眾非常好的保護，這也讓法國及歐洲地區的民眾，了解台灣在民主方面的重要表現。

葛托蘭說，2020年3月，正值法國疫情封鎖階段，他在家中發起連署支持台灣參與WHA的公開信函。當他提出這個理念後，引起國會兩院成員非常熱烈的反應，每位議員也都在各自的選區連署這封信。這次的做法非常成功，可說是第一次由國家層級的議員，發起支持台灣參與國際組織的行為。三個月後，更與對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員連署投書支持台灣，也集結約30個國家、300位成員關注此一政策。

葛托蘭認為，歐洲國家對於台灣或中國大陸所採取的態度或政策，通常相當分裂。但如果國會議員團結起來，一起面對歐洲國家的政府，就能帶來影響力，一起改變政府的態度或政策。法國參議院友台小組目前有42個成員，友中小組只有40個。這與過去友中小組成員有50個至70個成員、友台小組僅15個成員的情況大為不同，也表示台法交流日漸友好、密切。

葛托蘭說，台灣在法國艾克斯城（Aix-en-Provence）已成立第二個辦事處。他要感謝台灣駐法代表處所做的種種努力，特別是駐法代表吳志中及其團隊，在推動台法外交方面不遺餘力，總能挪出時間與所有國會議員進行交流，讓大家更認識台灣企業，以及有愈來愈多來到法國參訪的經濟代表團等。

副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團。圖／總統府提供

法國 賴清德 議員

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