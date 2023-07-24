陽光行動／財劃法卡關24年 張麗善批：無論誰執政都想獨攬大權

財劃法爭議已久，各縣市百里侯紛紛呼籲修法，雲林縣長張麗善今忍不住為縣民叫屈，工業發展汙染、糧食安全的重責大任都要雲林承擔，分配給雲林的一般統籌分配款卻只有稅收貢獻的10%，她認為追根究柢就是無論誰執政，都希望把大權攬在手裡，不願意釋放，才會讓財劃法修改卡關20年毫無進展。

張麗善今表示，財政劃分非常不公，偏重在六都，六都的分配額可以到61.74%，其他的縣市加總才24%，等於一個縣市才分配到1%多而已，所有鄉鎮分配8%，其他的就留在行政院長的口袋裡，形成「富6都」與「窮16縣市」不對等情形。

「比例分配」未統一分配公式造成六都與縣市不對等，人口權重又讓人口集中在直轄市，形成惡性循環，偏偏「營利事業營業額」又因實務上無法改善大型企業總公司設在台北市，導致工廠汙染在農業縣市，報稅卻集中在總公司所在的台北市等直轄市，雲林縣要犧牲忍受重工業汙染，稅收卻貢獻別人，未能獲得相對應有的稅收分配。

張麗善不免感嘆，像雲林這樣的縣市，要承擔很多空氣汙染，工廠進駐造成百姓身體的負擔，雲林一年上繳中央有707億元，稅收貢獻全國排名第十名，但是分配給雲林的一般統籌分配款卻只有稅收貢獻的10%，遠遠不及六都。

張麗善在擔任立委時曾在立法院提出財劃法應該要修法，讓稅金分配公正、透明化，她說，這幾年來她發現，無論是誰執政，都希望把所有大權攬在自己手裡，不願意釋放，才會造成修法卡關。

她說，中央統籌分配款的制度不管怎麼調整分配比例，雲林縣能分配到的還是微乎其微，所以她從以前就主張要公平正義稅收，在未修法前，呼籲中央應落實財劃法第35-1條第2項「…對於努力開闢財源具有績效者，其上級政府得酌增補助款。」針對招商有功的縣市專款補助，就能解套六輕在雲林每年創造三四百億的稅收給中央，但是卻無法得到公平稅收的狀況。

雲林縣在前瞻軌道建設只有通過糖鐵延伸規畫案800萬元，張麗善說，地方有很多建設需要，但所有的大型公共建設，雲林幾乎很難被納入，連鐵路高架化雲林都要爭取很久，若財劃法能落實專案補助，哪一個縣市更有能力招商，為中央創造更多稅收，就對該縣市補助，該縣市就更願意招商，何樂而不為，希望中央能夠聽取雲林的意見，讓雲林不再因為財劃法的不平等分配比例而被邊緣化。