陽光行動／建設壓垮財政？桃園綠營：新市府財政把關失靈卸責的話

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聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政受訪說明重大建設的財政壓力，突顯現行財政收支劃分法不公，議會民進黨認為是卸責之詞。圖為捷運綠線在蘆竹的工程。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政受訪說明重大建設的財政壓力，突顯現行財政收支劃分法不公，議會民進黨認為是卸責之詞。圖為捷運綠線在蘆竹的工程。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會民進黨團今天下午指出，張善政市長在媒體表示，桃園正在「轉大人」，即將面臨大建設期，擔心財政被壓垮，讓人覺得試圖將新市府財政把關失靈推卸責任給前朝以及歸咎於中央補助過少。

民進黨桃園市議會黨團表示，張善政團隊上任超過半年，難道還是只會卸責，再次凸顯張市長內部管理和地方治理能力有待加強。黨團總召呂林小鳳說明，前桃園市長鄭文燦在任內爭取前瞻建設計畫超過2000億元，尤其在軌道建設鐵路地下化、捷運綠線捷運，都須經過可行性評估、綜合規畫，其中報告中必須清楚說明財務計畫，包含經費籌措來源、各級政府分年分擔，以及預估未來開發效益等。

民進黨團表示，有關桃園鐵路地下化，根據中央資料顯示，2021至2022年鄭文燦前市長任內共編列4.186億元，2023年卸任前也已編列10億元，已於今年1月付款，占整體自籌經費中5.51%。桃園鐵路地下化為百年大計，政策應為延續性，不應該淪為政治操作工具，張善政市長應本於職責完成各項建設，勿盡找理由躲避。

民進黨團幹事長彭俊豪說，桃園軌道建設不分藍綠皆支持，鄭文燦前市長提出「三心六線」規畫，包含桃園鐵路地下化，捷運綠線、綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德、捷運棕線，每條路線將帶來桃園交通轉型並串連桃園與雙北，形成完整的首都生活圈。經費各年分擔早已是既定政策，且市政即使政黨輪替也要延續，張善政市長卻表現得像是第一天才知道地方財政負擔數字，猶如小朋友開大車。

民進黨團副總召張肇良批評，去年新上任的民進黨團議員就已經嚴正提醒無數次，張善政市府千萬不能一時大撒幣政策，壓縮未來建設預算。很遺憾今天新聞報導，張善政市長擔心財政困難，卻不反思從去年到今年民進黨議員多次叮嚀，卻依然發生如此窘境。

民進黨團議員劉仁照指出，張善政市長應該在下半年市議會定期會編列明年度預算時，清楚說明前瞻預算地方配合款編列狀況，同時去年已經執行各項福利政策該如何維持，以避免煙火式福利，導致市民朋友有受騙感。呼籲張善政應做一位有責任感的市長，好好管理團隊、認真治理市政，不要為了國民黨勤跑輔選、不用心在桃園，這並非桃園市民所樂見。

按張善政市長受訪的時候雖然說明市政府推動重大建設有財政的壓力，但也提出因應方法，同時點出現行財政收支劃分法分配不公的問題，是導致地方政府財政有壓力的原因之一。

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