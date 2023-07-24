邱臣遠籲中央重新評估效益 避免入「蚊子捷運大錢坑」

民眾黨立委邱臣遠今天指出，蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，目前陸續進入建設高峰，如今光是已動工的6都、7縣市自籌款，已暴增到5518億元；前瞻軌道建設經費嚴重膨脹，縣市自籌款暴增，經濟效益評估恐嚴重失真。

邱臣遠表示，中央應儘早啟動因應對策，調整各縣市軌道建設發包順序，避免同縣市建設同時動工，以降低地方財務負擔，應重新評估，將不具備成本效益的捷運喊停，避免國家與地方財政的崩潰。

邱臣遠指出，蔡政府2017年推出前瞻基礎建設軌道建設計畫，規畫38項子計畫、總經費高達9558億多元，其中中央負擔5649億多元、地方需負擔3909億多元，引發不少專家學者批評。

邱臣遠表示，當時許多專家和學者認為，許多計畫不具成本效益，未來恐造成地方嚴重負債，果然，後來發展就是中央打臉自己，把前瞻軌道預算砍半，從原先4241億元大減至1903億元，回歸公務預算核實逐年編列。

邱臣遠指出，先前陸續推動的軌道建設，已經進入興建高峰期，根據過往工程建設經驗，評估階段和實際建設經費往往會有差距，加上近三年通膨嚴重，缺工缺料等因素造成經費暴漲，一點都不讓人意外。

邱臣遠認為，這樣的情形勢必會讓原先的成本效益評估嚴重失真，不只自籌款負擔不起，未來營運後恐虧損更大，變成蚊子捷運大錢坑，讓地方落入財政陷阱，請中央重新評估，有勇氣將不具成本效益的捷運喊停。