快訊

日本街道超乾淨？他嘆「台灣差很遠」網揭暗黑內幕：這區也髒得要命

西班牙能變天？國會大選結束，為何左右兩派仍陷入僵局

路邊撿到瘦弱奶喵！急送收容所救援 獸醫驚呼「這不能養」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱臣遠籲中央重新評估效益 避免入「蚊子捷運大錢坑」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天指出，蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，目前陸續進入建設高峰，如今光是已動工的6都、7縣市自籌款，已暴增到5518億元；前瞻軌道建設經費嚴重膨脹，縣市自籌款暴增，經濟效益評估恐嚴重失真。

邱臣遠表示，中央應儘早啟動因應對策，調整各縣市軌道建設發包順序，避免同縣市建設同時動工，以降低地方財務負擔，應重新評估，將不具備成本效益的捷運喊停，避免國家與地方財政的崩潰。

邱臣遠指出，蔡政府2017年推出前瞻基礎建設軌道建設計畫，規畫38項子計畫、總經費高達9558億多元，其中中央負擔5649億多元、地方需負擔3909億多元，引發不少專家學者批評。

邱臣遠表示，當時許多專家和學者認為，許多計畫不具成本效益，未來恐造成地方嚴重負債，果然，後來發展就是中央打臉自己，把前瞻軌道預算砍半，從原先4241億元大減至1903億元，回歸公務預算核實逐年編列。

邱臣遠指出，先前陸續推動的軌道建設，已經進入興建高峰期，根據過往工程建設經驗，評估階段和實際建設經費往往會有差距，加上近三年通膨嚴重，缺工缺料等因素造成經費暴漲，一點都不讓人意外。

邱臣遠認為，這樣的情形勢必會讓原先的成本效益評估嚴重失真，不只自籌款負擔不起，未來營運後恐虧損更大，變成蚊子捷運大錢坑，讓地方落入財政陷阱，請中央重新評估，有勇氣將不具成本效益的捷運喊停。

邱臣遠 軌道建設 捷運

延伸閱讀

立委邱臣遠建議中央補助「凍卵」費用 搶救少子女化

柯文哲輕熟女支持度下滑 邱臣遠：政治不是數學是化學

邱臣遠：政府將台美21世紀倡議包裝成類BTA並不恰當

花敬群指柯文哲收割前任政績 邱臣遠：民進黨才要檢討

相關新聞

翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入

台北市配合中央政策倡議「2050淨零排放」，但中央2019年、2023年二度修法，將翡翠水庫的水力發電排除綠電之外，議員...

高虹安壘球簽名遭綠黨議員揶揄 網翻發現林智堅也有

新竹市議員劉崇顯22日參加新竹市長盃慢壘賽的活動，發現所使用的慢壘球有市長高虹安簽名落款的壘球，讓他在臉書有感而發，提到...

板橋幼兒園師提告洩漏個資 王婉諭：所有責難到我為止

新北幼兒園疑餵藥案不起訴處分，幼兒園何姓老師今天提告多人，時代力量立委王婉諭說，希望所有責難到她為止，面對當時家長的無助...

柯文哲稱「藍白合」可能水到渠成 侯友宜聽到了但有聽懂嗎？

民眾黨總統參選人柯文哲日前在廣播節目專訪中表示，「藍白合」再拖一、兩個月，有時真的水到渠成。國民黨總統參選人侯友宜則回應，「柯文哲的聲音我聽到了」。只不過，侯競辦執行長金溥聰早已說過，「柯郭配」百分之百不可能，而單面講「侯柯配」對柯不尊重。難道，侯友宜是聽到了柯文哲在釋出善意？

郭台銘的盤算 再凌遲國民黨與侯友宜4個月？

在國民黨全代會正式提名侯友宜為總統候選人的同一天，郭台銘在臉書發表一篇長文，談自己的未來動向。這一篇文章裡，郭台銘對自己的下一步，似乎什麼都沒說，但又似乎什麼都說了。但唯一可以肯定的是，國民黨的整合，不會在全代會後就「雨過天青」，相反的，從總統選舉時程來看，從現在開始到11月24日，郭台銘還有整整4個月時間可以繼續凌遲國民黨和侯友宜。朱立倫的「政黨輪替大聯盟」倡議，恐怕連自保都很困難。

邱臣遠籲中央重新評估效益 避免入「蚊子捷運大錢坑」

民眾黨立委邱臣遠今天指出，蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，目前陸續進入建設高峰，如今光是已動工的6都、7縣市自籌款...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦