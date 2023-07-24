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高虹安在壘球簽名遭揶揄 網翻照片發現林智堅也有

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有網友發現，前市長林智堅2016年也在市長盃的球落款簽名，認為市長盃球有市長簽名是很正常的。記者王駿杰／翻攝自ＰＴＴ八卦版
有網友發現，前市長林智堅2016年也在市長盃的球落款簽名，認為市長盃球有市長簽名是很正常的。記者王駿杰／翻攝自ＰＴＴ八卦版

新竹市議員劉崇顯22日參加新竹市長盃慢壘賽的活動，發現所使用的慢壘球有市長高虹安簽名落款的壘球，讓他在臉書有感而發，提到過去幾年都有到頭前溪左岸壘球場打球，並參與市長盃慢壘賽的開球儀式及活動，從未看到壘球上有市長簽名落款的球，看到高虹安落款的壘球，讓他頗為尷尬；不過，有網友發現，前市長林智堅2016年也在市長盃的球落款簽名，認為市長盃球有市長簽名是很正常的。

劉崇顯在臉書發文，指許多球友向他反應，當天的球上有高虹安落款，讓他們不約而同地露出「尷尬又不失禮貌地微笑」，因為他也打過好幾次市長盃，當天也是第一次見到。

劉崇顯說，以前中華職棒用球也有會長簽名落款，時常被球迷朋友所詬病，現任蔡會長上任後則取消了用球落款，讓撿到界外球的人，得以收藏一顆更純粹的棒球，這項改變也獲得許多肯定。市府過去也有建立公共建設不落款的風氣，若高虹安想要展現對棒壘球的熱情，不如盡快落實新竹棒球場改善工程，讓球迷早日入場為職棒吶喊，這才是會獲得更多肯定的方向。

對此，市府發言人施淑婷指出，劉崇顯拿到的簽名球為主辦單位邀請市長簽名，並非市長主動簽名，慢速壘球委員會主委也在劉崇顯的發文下留言澄清「市長簽名球是由委員會本身請求市長簽名」。

有網友在ＰＴＴ八卦版發文，指上網查可發現林智堅2016年也在市長盃的球落款簽名，市長盃有市長簽名不是很正常嗎？更何況還是主委邀高虹安簽名的；不少網友紛留言大喊「翻車」。

劉崇顯則在臉書回應，他原文給高虹安的建議為，「如果高虹安想要展現對棒壘球的熱情，不如盡快落實新竹棒球場改善工程，讓球迷早日入場為職棒吶喊，這才是會獲得更多肯定的方向。」

劉崇顯說，在同樣的方向上看待2016年的林智堅，這年的市長盃不僅是比賽而已，更是頭前溪壘球場整修啟用的活動並親自來參加，在這之前的頭前溪左岸用荒煙蔓草來形容都不為過，改善過後的打球環境與以前相比真的是進步許多。對比之下，針對球場改善工作，誰展現更多對於棒壘球的熱情，民眾自有公論，若高虹安也拿出相同程度的態度，他在這件事上也可以不用對高多做苛責，請高虹安再多加努力。

高虹安

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