接見台商代表 蔡英文：一起投資打造更繁榮永續的台灣

蔡英文總統今天接見世界台灣商會聯合總會第29屆回國訪問暨投資考察團，她表示，政府持續改善經商投資環境，帶領台灣穩健向前行。歡迎台商朋友加入投資行列，將台灣打造成綠能、航太及循環經濟等重要產業據點，抓住國際市場的商機，未來大家繼續攜手合作，打造更繁榮、永續的台灣。

蔡總統說，感謝大家透過各種行動，在各領域大力幫助台灣和各國深化交流合作。例如今年初土耳其發生強震，世總發起募款活動，號召全球臺商踴躍捐款。上個月，世總總會長黃行德率隊到土耳其向災民捐贈善款，展現台灣溫暖良善的力量。

蔡總統指出，大家很努力幫助台灣拓展對外經貿合作，這是政府非常重視的目標。現階段，台美21世紀貿易倡議首批協定，已經完成簽署。接下來，希望推動洽簽台美避免雙重課稅協定，提供企業更多利基。

蔡總統說，去年台灣提出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），期盼世總和各地台商會能夠發揮影響力，爭取更大支持力量，協助台灣加入CPTPP，強化台灣的經濟韌性。

蔡總統表示，大家這次回國，也有參訪台灣的產業，包括綠能、航太以及循環經濟等等。這些產業都是國際上重要的發展趨勢，在政府的大力支持下，這幾年來，不斷在台灣擴大發展。她歡迎台商朋友一起加入投資行列，將台灣打造成國際上的重要產業據點，抓住國際市場的商機。

蔡總統指出，2050年淨零轉型是台灣很重要的目標。她要感謝黃行德，從去年上任後，成立全球企業永續發展推動委員會，協助全球台商落實ESG，帶頭發揮永續發展的責任。