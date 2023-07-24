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綠委：國民黨團開罵721斷氣事件 完美示範做賊的喊捉賊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨團副書記長吳怡玎（左起）、立委李德維、立委賴士葆上午舉行「721斷氣事件，天然氣發電危機才開始？」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨團副書記長吳怡玎（左起）、立委李德維、立委賴士葆上午舉行「721斷氣事件，天然氣發電危機才開始？」記者會。記者蘇健忠／攝影

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，國民黨立法院黨團記者會開罵721供氣緊急事件，罵什麼內容不重要，因為沒有邏輯可言，但國民黨團的這場記者會，就是完美示範何謂做賊的喊捉賊。

洪申翰中午在臉書指出，早在兩年前三接公投的相關論辯時，民進黨已經提醒，北部大潭等燃氣電廠，從前總統馬英九政府時期，氣源就長期依賴台中送到桃園的管線，這是一個不可忽視的風險存在。

洪申翰說，就國家長期的能源風險管理，應該要布局補上這個風險缺口，讓北中南各有自己區域的氣源，減少對跨區域長途運送的依賴，分散風險，可以在緊急時互相備援，這也是觀塘三接為何必要的重要原因。

洪申翰表示，國民黨當時完全不搭理這個風險的示警，反正民進黨主張什麼，國民黨就反對什麼，721當天晚上台中接收站送氣設備故障，桃園大潭電廠兩個小時被迫減少供氣，必須大幅減少供電，進而要緊急啟動水力或其他備援發電，填補突然的缺口。

洪申翰說，相關備援機組的快速應變，調度得宜，才能夠兩三個小時後，度過這個緊急事故，這個事件其實就是三接公投時，民進黨不斷提醒的嚴肅風險，代表當初的示警，真的不是無端恐嚇或無的放矢。

洪申翰指出，兩年前最後的公投結果，沒有照國民黨的主張否決三接，否則台灣會更長期處在這個風險情境，作為執政黨的立委，會嚴格檢討這次台中接收站設備故障的根本原因，要求中油拿出設備維護的體檢與改善方案，絕對不會客氣。

洪申翰說，國民黨是最沒有資格批評的人，國民黨現在的能源政策，就是不分青紅皂白，什麼能源設施都要擋，只要民進黨主張的都要反，雖然看起來只想要核電，但是核廢料的選址一樣要杯葛，如果國家政策按照國民黨的主張做，台灣就完了。

國民黨 洪申翰 民進黨

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