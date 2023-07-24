翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入
台北市配合中央政策倡議「2050淨零排放」，但中央2019年、2023年二度修法，將翡翠水庫的水力發電排除綠電之外，議員王欣儀、徐巧芯和前台北市議員羅智強召開記者會，批中央刻意卡北市綠電，導致台電價格收購過低，市庫一年損失逾2.2億元，翡管局表示，18日已函請經濟部研議修法，希望將翡翠水庫水力發電也納入條例，以求收購電價公平合理性。
中央2019年修訂「再生能源發展條例」，將水力發電僅限於未達2萬千瓦的小水力發電，然翡翠水庫水力發電的電廠設備容量高達7萬千瓦被排除在外，不被視為再生能源，中央今年6月再修法完全排除水庫水力發電。
王欣儀表示，她向翡管局暸解，確認翡翠水庫的水力發電是利用「水位高低差」，使高處流下的水驅動發電機，發電過程是直接將水的位能轉換為電能，因為沒有任何燃燒造成碳排放的行為，屬於潔淨再生能源。
王欣儀批評，水庫水力發電技術成熟，是現今人類社會應用最廣泛的再生能源，民進黨政府思維卻還活在舊石器時代，質疑為何水庫水力發電不能視為綠能。
羅智強表示，翡翠水庫水力發電完全是綠電中的綠電，其他再生能源，如光電、風電都有很高的裝置設置成本，尤其台南光電毀農問題備受大家重視，他呼籲民進黨政府，在最後剩下的任期內將翡翠水庫水力發電納入「再生能源發展條例」，未來他若進入立法院，他會努力推動修改革，同時呼籲其他台北市立委參選人都應站出來。
徐巧芯也說，翡翠水庫水力發電賣給台電的金額相當低，平均每度約只有1.52元，但台電收取民眾家戶電費，每度約4、5元；若水庫水力發電可視為再生能源，以每年2.2億度翡翠水庫的發電量計算，當台電公司收購的單價每提高1元，就可為市庫增加逾2.2億元的收入。
翡管局副局長周伯愷表示，翡翠水庫水力發電是最潔淨的發電方式，被排除在綠能外最直接的影響，就是目前價格偏低，透過修法才能將水庫水力發電比照現行條例的小水力發電的收購費率，18日已函請經濟部研議修法，將水庫水力發電納入「再生能源發展條例」的適用範疇，以求收購電價公平合理性。
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