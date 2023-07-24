翡翠水庫發電竟不算綠電 民代批中央卡北市 致年損2.2億收入

台北市配合中央政策倡議「2050淨零排放」，但中央2019年、2023年二度修法，將翡翠水庫的水力發電排除綠電之外，議員王欣儀、徐巧芯和前台北市議員羅智強召開記者會，批中央刻意卡北市綠電，導致台電價格收購過低，市庫一年損失逾2.2億元，翡管局表示，18日已函請經濟部研議修法，希望將翡翠水庫水力發電也納入條例，以求收購電價公平合理性。

中央2019年修訂「再生能源發展條例」，將水力發電僅限於未達2萬千瓦的小水力發電，然翡翠水庫水力發電的電廠設備容量高達7萬千瓦被排除在外，不被視為再生能源，中央今年6月再修法完全排除水庫水力發電。

王欣儀表示，她向翡管局暸解，確認翡翠水庫的水力發電是利用「水位高低差」，使高處流下的水驅動發電機，發電過程是直接將水的位能轉換為電能，因為沒有任何燃燒造成碳排放的行為，屬於潔淨再生能源。

王欣儀批評，水庫水力發電技術成熟，是現今人類社會應用最廣泛的再生能源，民進黨政府思維卻還活在舊石器時代，質疑為何水庫水力發電不能視為綠能。

羅智強表示，翡翠水庫水力發電完全是綠電中的綠電，其他再生能源，如光電、風電都有很高的裝置設置成本，尤其台南光電毀農問題備受大家重視，他呼籲民進黨政府，在最後剩下的任期內將翡翠水庫水力發電納入「再生能源發展條例」，未來他若進入立法院，他會努力推動修改革，同時呼籲其他台北市立委參選人都應站出來。

徐巧芯也說，翡翠水庫水力發電賣給台電的金額相當低，平均每度約只有1.52元，但台電收取民眾家戶電費，每度約4、5元；若水庫水力發電可視為再生能源，以每年2.2億度翡翠水庫的發電量計算，當台電公司收購的單價每提高1元，就可為市庫增加逾2.2億元的收入。