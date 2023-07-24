陽光行動／前瞻建設變大錢坑 桃園市府與議會：加速統籌款合理化

行政院2017年提出8800億元的前瞻計畫，桃園市在前市長鄭文燦任內，向中央提出500項地方建設計畫納入前瞻。項目多，地方自籌經費也跟著變多，不少建設今年進入發包、施工階段，稱得上經費支出「大爆發」。

市政府工程、財主單位都認為列入前瞻計畫固然能夠獲得中央的補助，但是地方政府還是要編20%以上高比率的分攤款，難免會排擠其他的建設支出，應該檢討財政收支劃分法現行分配比率，像桃園市在6都創稅前1、2名，分配款不能低於創稅遠比桃園少的直轄市。另外，台北市多項重大基礎建設工程都已經完成，桃園市才剛起步，統籌分配款也應該把這類項目作為分配的標準之一。園市議會國民黨團總召梁為超、民進黨團總召呂林小鳳強調不分藍綠，都希望中央聽見地方的心聲，修法加快統籌分配款合理化的分配方法。

去年12月25日張善政率新團隊入主市府，連帶要扛下前瞻與重大基礎建設高支出的財政壓力，尤其是軌道建設，外界關切高額配合款，會不會排擠其他建設預或社會福利，甚至壓垮市府財政？

桃園市政府統計，配合行政院前瞻基礎建設計畫，截至111年底已經向中央提出545項計畫，總經費高達2733.33億元，中央補助1533.44億元，市府自籌金額1199.89億元，包含自償性財源501.83億元、市庫負擔698.06億元。

中央核定桃園市前瞻基礎建設計畫，其中金額最大的是軌道建設，桃園都會區鐵路地下化、綠線捷運、綠線延伸至中壢規畫作業及工程費等4個計畫，核定金額2355.49億元，占桃園市前瞻總經費86.18％，中央補助1306.03億元，市府自籌1049.46億元，其中包自償性財源501.83億元，及市庫負擔547.63億元。

張善政指出，桃園市目前只有捷運綠線動工中，其他好幾條路線（鄭文燦任內提「三心六線」計畫）有的中央還在綜合規畫等不同的審查階段，不會發生在同時間一起動工的情形。

張善政舉例，像捷運棕線（主要行經龜山區可以接新北市萬大、新蘆線），交通部還在了解從輕運量改中運量的工程總金額，還有地方能分攤多少經費，綜合規畫沒過關前都未定案，中央地方要討論，不像綠線已經動工，必須逐年分攤經費。

市政府捷工局表示，捷運綠線總經費982.64億元，自償率41.77%，中央補助款397.44億元，桃園市政府負擔172.12億元包括用地費，自償性經費413.08億元。政府編公務預算），連同自償性經費413.08億元，市府運用軌道基金先墊或跟銀行貸款逐年攤還，通常會用分30年攤還計算，桃園市包括公務預算和自償經費等於要負擔585.20億元。

另一個重大建設是鐵路地下化，雖然規畫設計、發包都由交通部主導，但是張善政注意到總經費1047.93億元的工程，中央負擔785.95億元，市府負擔257.43億元， 新北市分攤小部分4.55億元，雖然已經動工，但是鄭文燦卸任時前市政府只編1.6億元分攤款，張善政去年底上任，市議會已經審完今年的預算，鐵路地下編10億元，兩個年度合計支出5.5％的地方分攤款，主因為交通部負責地下化各段招標主線多數還未完成招標。

因此，鐵路地下化等於94.5％的分攤款就落在新的市府團隊身上。張善政認為如果是一口氣要負擔200多億元，加上其他建設經費支出，財政確實吃不消。不過即使軌道建設所有的標案都一起完成發包，新市府團隊還是會訂出優先順序動工，不會一起動工，這是雙方（中央和地方政府）都會想到的問題。

張善政認為，從行政程序的審查經驗看，中央不會一口氣審完所有的捷運路線，不至於有這種「不良」意圖。因為很多軌道建設的問題，需要新的市政府團隊解決並向中央說明，「本來這些（軌道）問題就需要持續回答中央和溝通」，像捷運綠線延伸線、棕線和其他路線在中央不同階段審查的時候都有類似的問題。

至於會不會被比較「鄭文燦向中央爭取這麼多的前瞻建設，市府新團隊執行不力？」張善政覺得可以攤開檢視，鄭文燦爭取很多前瞻建設是事實，但是前瞻需要地方配合款，不是中央全額買單。張善政不諱言目前確實有一些施政上的困難，「補助」就是其中之一，補助不足連帶會造成財政的負擔，這就是困難點。

對於鐵路地下化的建設，張善政認為鄭文燦確實向中央爭取減輕地方的財政負擔，但是即便降低負擔，從今年起，各項前瞻建設對地方財政的負擔「還是滿可怕的」，每年十幾億元的分攤不斷往上升高，到後面可能不只百億元的壓力，鄭文燦卸任前也說桃園今年起接續的的5年，估計每年重大建支出約100億元。

張善政說明，桃園的情況比較特殊，財政負擔從今年起在未來幾年會逐年加重，主因為工程量暴增，因為桃園正在「轉大人」，公共工程無論是地方或中央主導的量暴增，別的縣市當然也有類似的情形，不過桃園情況特別明顯，光捷運就至少6條，市政府要負擔不少經費。

「這還不包括台灣有史以來最大的都市計畫航空城開發案」，張善政提醒其他縣市沒有像桃園市這麼多的建設要推動，桃園經濟發展快，基礎公共建設跟不上來，如今在意的人越來越多，但是不可能一天就完成。就像改善交通問題，公車班次不穩定、不準時品質不好，不是一天就能改過來，要多方面改進，企業的文化和經營管理也要改，要能跟上。

張善政強調政府面對重大建設也是如此，預算編了也不能因為工程發包不出去動不動就保留，所以要做好財政規畫訂出工程優先次序，這才是負責任的做法。