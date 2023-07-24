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陳椒華：我國反貪腐法制落後 詐騙國家隊帶頭詐騙美方

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今天提出附帶決議，要求行政院在2個月內提出「吹哨者保護法」送立法院審議，經過溝通無果，會議主席賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。記者鍾泓良／攝影
時代力量立委陳椒華今天提出附帶決議，要求行政院在2個月內提出「吹哨者保護法」送立法院審議，經過溝通無果，會議主席賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。記者鍾泓良／攝影

時代力量立委陳椒華說，我國反貪腐法治落後，無視實務上對高官貪腐的縱容，詐騙國家隊帶頭詐騙美方，難怪我國詐騙事件頻傳，上行下效，杜絕不了。

陳椒華舉行記者會指出，立法院經濟、內政、外交國防、財政、司法法制、社福衛環委員會聯席會審查台美21世紀貿易倡議首批協定，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮答詢說，法務部在談判過程當中，讓美方認為我國法律足夠保障揭弊者。

陳椒華說，行政院跟法務部這種說法，是在詐騙美國，真的是詐騙國家隊，政府帶頭詐騙美方，難怪我國詐騙事件頻傳，上行下效，杜絕不了。

陳椒華指出，台灣在2015年制定聯合國反貪腐公約施行法，但一直沒有履行將公約內國法化的義務，導致我國現行反貪腐法規存在重大缺漏，國際審查委員去年來台，針對台灣落實反貪腐議題，總共提出104點結論意見，其中最重要的就是希望台灣盡速審議揭弊者保護法、增訂妨害司法公正罪。

陳椒華表示，國際審查委員會有這樣意見，是因為我國反貪腐法治落後，無視實務上對高官貪腐的縱容，結果我國的談判代表，還有法務部，竟然欺騙美方我國的反貪腐法制，已經足以保障揭弊者跟反貪腐，這是哪門子的謊言，我國政府官員以自己的落後洋洋自得，真是現代版士大夫之無恥，是謂國恥的最佳寫照。

陳椒華說，對於國內詐騙橫行，政府打詐不力，打詐國家行動綱領淪為口號，時代力量一再提出批判及監督，但是令人氣憤的是，民進黨身為執政黨，領導的行政院跟法務部在台美貿易協定談判，為了掩護黑金貪腐，選擇向美方說謊，簡直離譜。

陳椒華表示，蔡英文總統及執政黨別對美方說謊，盡速完成揭弊者保護法及妨害司法公正罪的立法，畢竟騙得了美方一時，騙不了一世。

詐騙 陳椒華 法務部

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