萬安46號演習今展開 蔡英文總統提醒國人注意
萬安46號演習從今天開始，蔡英文總統在臉書提醒請大家注意。蔡總統說，從今天到周四，每天13時到14時，將會進行萬安46號軍民聯合防空演習。演習期間，會播放防空演習警報，發送國家級警報簡訊。大家收到簡訊時，請認明測試、演習等字，保持冷靜。
蔡總統說，請大家配合演習。交通管制部分，管制人車，行駛車輛靠邊停放，依引導進行疏散避難。大眾交通工具正常行駛，但出站或下交流道後，仍須接受引導進行疏散避難。每天進行演習的縣市不同，也請大家注意，今天是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。25日是台南市、高雄市、屏東縣。26日是花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣。27日是苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。
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